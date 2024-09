Le régulateur de vitesse marque une étape clé dans le développement de la conduite autonome

L'évolution du régulateur de vitesse depuis 1948

À une époque où les systèmes automatisés de conduite deviennent légion sur les véhicules, lene semble pas être la technologie la plus moderne qui soit. Pourtant, le lancement du système a marqué une étape clé dans le développement de la conduite autonome Le régulateur de vitesse est conçu pour améliorer la sécurité et le confort des occupants tout en réduisant la consommation de carburant et les coûts d'utilisation du véhicule.Il est utile lors des longs trajets sur autoroute ou sur les routes à faible densité de circulation car il contribue à minimiser la fatigue du conducteur tout en permettant de maintenir une allure constante respectueuse des limitations de vitesse.Le régulateur de vitesse est un système embarqué permettant au conducteur de programmer une vitesse constante. Pour activer le régulateur de vitesse, le conducteur utilise un bouton ou un levier. Une fois activé, le système prend le contrôle de l'accélérateur et maintient le véhicule à la vitesse préréglée. La fonction contribue à réduire la fatigue du conducteur en lui permettant de relâcher le pied de la pédale d'accélérateur.En général, un témoin lumineux indique que le régulateur de vitesse a été activé.Le système est facile à désactiver. Il suffit d'enfoncer la pédale de frein ou d'appuyer sur le bouton d'activation.Le conducteur peut reprendre à tout moment le contrôle total de la vitesse du véhicule.Les premiers systèmes de régulation de vitesse remontent au début du 20ème siècle.Le premier régulateur de vitesse, tel que nous le connaissons aujourd'hui, a été mis au point par l'ingénieur américain Ralph Teetor en 1948. L'aventure qui l'a conduit à créer ce système a débuté au cours de la Seconde Guerre mondiale lorsque des limitations de vitesse ont été imposées au niveau national dans le but de réduire la consommation de carburant . L'idée lui est venue alors qu'il se trouvait à bord d'une voiture conduite par son avocat, lequel avait pour habitude d'adopter une conduite saccadée dès qu'il conversait avec son passager.En s'appuyant sur son expertise dans le domaine des transmissions automatiques, l'ingénieur Ralph Teetor a imaginé une solution visant à pallier ce comportement de conduite quelque peu erratique. Son invention se basait sur les rotations de l'arbre de transmission du véhicule pour calculer la vitesse au sol et faisait appel à un moteur électrique bidirectionnel à entraînement par vis pour régler la position de l'accélérateur en conséquence. L'invention a permis d'accroître le confort de conduite et de réduire la consommation de carburant tout en améliorant la sécurité sur les routes.En 1950, Ralph Teetor décroche un brevet pour un « dispositif de régulation de vitesse capable de résister à l'action de l'accélérateur », donnant les bases du régulateur de vitesse qui équipe aujourd'hui les véhicules.Dans les années 1970, le régulateur de vitesse est devenu un équipement incontournable sur les modèles de nombreuses marques.Au début des années 1990, les progrès de la technologie automobile , plus particulièrement dans le domaine des LiDAR, des radars , des sonars et des caméras, ont permis d'améliorer la sécurité et les capacités de navigation des véhicules. Ces technologies forment l'ossature des véhicules modernes.La synergie entre les technologies des LiDAR, des radars et des caméras permet une surveillance globale de l'environnement du véhicule. Cette surveillance globale est un élément clé pour le fonctionnement des futurs systèmes autonomes de conduite.La technologie LiDAR utilise la lumière laser pour créer des cartes 3D à haute résolution de l'environnement. Elle s'avère indispensable pour des fonctions telles que la détection d'obstacles, la reconnaissance des panneaux de signalisation et la protection anticollision.La technologie LiDAR est épaulée par des systèmes radar de dernière génération offrant une portée étendue et une résolution optimisée.Les caméras embarquées fournissent des données visuelles utilisées par de nombreuses fonctions, telles que l'aide au maintien de voie, la reconnaissance des panneaux de signalisation et la surveillance du conducteur.Le régulateur de vitesse intelligent (SCC) de Hyundai représente un bond en avant en matière de technologie automobile.Le système SCC a pour fonction de réduire le stress du conducteur et d'améliorer la sécurité en gérant intelligemment la vitesse et la distance par rapport aux autres véhicules en circulation.La principale propriété du système SCC réside dans sa capacité à maintenir une vitesse constante et une distance de sécurité par rapport au véhicule qui précède.Le système SCC utilise les capteurs radar frontaux du véhicule pour contrôler en permanence la situation du trafic en amont et adapter automatiquement la vitesse à celle des véhicules roulant plus lentement à l'avant, tout en maintenant avec eux une certaine distance de sécurité.Le système de reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse (ISLA) de Hyundai agit de concert avec le système SCC pour tenir le conducteur informé en temps réel des vitesses autorisées et ajuster automatiquement les réglages du régulateur en fonction des changements de limitations.Le système ISLA utilise les données de navigation et la technologie des caméras pour que le conducteur puisse être informé en permanence des limitations de vitesse et s'y conformer.Les conducteurs disposent d'un contrôle total sur la fonction ISLA. Ils sont en mesure de régler le volume de l'alerte sonore sur simple pression d'un bouton.En couplant le système SCC à la fonction Stop & Go, Hyundai a fait évoluer le système.Le système SCC ajuste la vitesse en fonction de la densité de circulation et il est capable d'amener le véhicule à l'arrêt complet lorsque les circonstances l'exigent.En cas d'arrêt du trafic, le système serre les freins jusqu'à l'arrêt complet du véhicule, puis ré-accélère jusqu'à atteindre la vitesse précédemment réglée une fois la route dégagée. Si le véhicule s'arrête plus de trois secondes, le conducteur doit réactiver le système à l'aide des commandes au volant ou en appuyant sur la pédale d'accélérateur.Le système SCC2 intègre une fonction d'arrêt d'urgence. Dès que le système SCC2 détecte un défaut d'attention ou un manque de réactivité du conducteur par le biais de la caméra embarquée (ICC) ou de la fonction de détection de présence des mains sur le volant (HOD), il prend le contrôle du véhicule, le ramène au centre de la voie et l'arrête si nécessaire, tout en veillant à alerter le conducteur et les autres usagers de la route. Le système SCC2 avec sa fonction d'arrêt d'urgence sera disponible prochainement.Le système révolutionnaire SCC-Machine Learning (SCC-ML) apprend le style de conduite du conducteur et s'y adapte en termes de distance entre les véhicules, d'accélération et de temps de réaction, modifiant dynamiquement le comportement en fonction des préférences du conducteur. Le système SCC-ML s'appuie sur des algorithmes d'apprentissage automatique pour une expérience de conduite personnalisée.Le système NSCC-C (Navigation-based SCC-Curve) analyse les données de navigation. Le système NSCC-C anticipe les virages à négocier sur la route, adaptant proactivement la vitesse du véhicule. L'anticipation permet d'accroître le confort de conduite et d'améliorer l'efficience du véhicule en optimisant la vitesse en virage.Le régulateur de vitesse est appelé à suivre l'évolution de la technologie vers le véhicule autonome en s'intégrant à des systèmes d'aide à la conduite de plus en plus sophistiqués.Cette mutation technologique vise à réduire nettement la dépendance aux conducteurs humains dans la mobilité.