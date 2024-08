Un matériau composite synthétique intégré dans la peinture permet d'abaisser la température de l'habitacle

Nissan a testé une technologie de peinture automobile rafraichissante visant à abaisser la température ambiante de l'habitacle d'un véhicule en été et à réduire la consommation d'énergie du système de climatisation.



Développée en partenariat avec Radi-Cool, un spécialiste des produits de refroidissement par rayonnement, cette technologie de peinture automobile rafraichissante intègre des métamatériaux. Les structures de ces matériaux composites synthétiques présentent des propriétés que l'on ne trouve généralement pas dans la nature.



En novembre 2023, Nissan a commencé une étude de faisabilité de 12 mois à l'aéroport international de Tokyo à Haneda. En collaboration avec Japan Airport Terminal Co., Ltd, Radi-Cool Japan et les services aéroportuaires d'All Nippon Airways (ANA), la peinture réfrigérante de Nissan a été appliquée sur un véhicule de service Nissan NV100 exploité par les services aéroportuaires d'All Nippon Airways (ANA).



Avec son vaste tarmac ouvert, l'aéroport de Haneda constituait l'environnement idéal pour évaluer en conditions réelles les performances de la technologie de peinture réfrigérante dans un environnement exposé à des températures élevées.



Bien qu'il s'agisse encore d'une phase d'essai, les résultats obtenus à ce jour sont prometteurs. Garé côte à côte sous le soleil, un véhicule traité avec la peinture rafraîchissante de Nissan a montré des rendements allant jusqu'à une réduction de 12 degrés Celsius de la température des surfaces extérieures et jusqu'à une baisse de 5 degrés Celsius de la température intérieure, par rapport à un véhicule équipé d'une peinture automobile traditionnelle.



Les performances de la peinture rafraichissante sont particulièrement visibles lorsque le véhicule est garé au soleil pendant une période prolongée. Un habitacle plus frais est plus agréable à vivre et il nécessite moins de climatisation pour refroidir l'intérieur du véhicule. Cela permet de réduire la charge du moteur ou, dans le cas d'un véhicule électrique, la consommation de la batterie. Quelle que soit la motorisation, la technologie de peinture automobile rafraichissante permet une amélioration de l'efficience et du confort des occupants.



Le métamatériau intégré dans la peinture rafraichissante de Nissan comprend deux types de particules microstructurées qui réagissent à la lumière.



L'une des particules réfléchit les rayons proches de l'infrarouges de la lumière du soleil qui provoqueraient normalement des vibrations au niveau moléculaire dans la résine de la peinture traditionnelle et produiraient de la chaleur.



La deuxième particule est à l'origine de l'avancée technologique. Elle crée des ondes électromagnétiques qui s'opposent aux rayons du soleil, redirigeant l'énergie du véhicule vers l'atmosphère. Combinées, les particules de la peinture rafraîchissante de Nissan réduisent le transfert de chaleur vers des surfaces telles que le toit, le capot, les portes et les panneaux de carrosserie.



"Mon rêve est de créer des voitures plus fraîches sans consommer d'énergie", a expliqué Susumu Miura, senior manager et expert au laboratoire des matériaux et traitements avancés du centre de recherche de Nissan. "C'est particulièrement important à l'ère des véhicules électriques, où la charge liée au fonctionnement de la climatisation en été peut avoir un impact considérable sur l'état de charge", a-t-il ajouté.



La peinture pour le refroidissement par rayonnement n'est pas nouvelle. La technologie est utilisée pour les bâtiments et les infrastructures. Elle est souvent très épaisse et doit être appliquée au rouleau. Dépourvue de couche de finition transparente, elle peut laisser un résidu crayeux au toucher.



Les principaux défis que Susumu Miura a dû relever lors du développement d'une version automobile ont été de s'assurer qu'elle pouvait incorporer une couche de finition transparente, être appliquée à l'aide d'un pistolet et répondre aux normes internes de Nissan en matière de qualité de la peinture.



Depuis le début du développement en 2021, Susumu Miura et son équipe ont testé plus de 100 échantillons et évaluent actuellement une épaisseur de 120 microns, soit environ six fois plus que la peinture automobile classique. Ils ont confirmé la résistance au sel et à l'écaillage, au pelage, aux rayures et aux réactions chimiques, ainsi que la cohérence des couleurs et la réparabilité. Au fur et à mesure que le développement progresse, Susumu Miura et son équipe continuent d'explorer des options plus fines qui offrent le même niveau de performance en matière de refroidissement.



Alors que les essais et le développement se poursuivent, Miura et son équipe espèrent que le produit pourra un jour être proposé pour des commandes spéciales et dans une variété de couleurs.



Susumu Miura y voit un fort potentiel, en particulier pour les véhicules qui passent la majeure partie de la journée à rouler.



Vidéo Nissan sous-titrée en anglais.