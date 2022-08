Le pilotage électronique des amortisseurs renforce l'efficacité des Butées Hydrauliques Progressives

Le pilotage de la suspension renforce l'efficacité des Butées Hydrauliques Progressives

La suspension Active Citroën Advanced Comfort combine la suspension à doubles Butées Hydrauliques Progressives à un pilotage électronique des amortisseurs.Proposée sur la version hybride rechargeable de la C5 X, la suspension de chaque roue est pilotée indépendamment et en temps réel pour répondre aux sollicitations rencontrées, ce qui permet d»aller plus loin dans le confort de suspension.L»amortissement peut être plus souple tout en offrant un excellent maintien de caisse grâce au pilotage électronique en continu des amortisseurs.Le véhicule adapte la suspension de chaque roue, plus souple ou plus ferme selon les cas de figure rencontrés.Grâce à des capteurs décryptant la route et ses irrégularités en quelques millisecondes, les informations sont transmises à un calculateur qui détermine à tout instant le bon paramétrage pour offrir un confort maximal aux occupants du véhicule hybride rechargeable Citroën.En plus des capteurs de l'ESP, la suspension pilotée dispose de quatre capteurs de position verticale et de trois capteurs de vitesse des roues pour analyser les mouvements de caisse et le rythme de conduite : accélération longitudinale et latérale, vitesse de lacet (rotation du véhicule autour de son axe vertical), angle et vitesse de braquage du volant, position de la pédale d'accélérateur, pression de freinage ou la charge du véhicule. Toutes ces informations permettent au calculateur d»agir ainsi en permanence sur les suspensions du véhicule.Le pilotage de la suspension renforce l»efficacité du travail des Butées Hydrauliques Progressives en relâchant davantage les suspensions dans les phases roulantes pour survoler la route dans les lignes droites tout en garantissant un maintien de caisse efficace lors de fortes sollicitations.La C5 X Hybride Rechargeable propose quatre modes de conduite, réglables grâce au sélecteur de modes situé sur la console centrale, qui permettent l»adaptation aux types de routes parcourus et au confort recherché par le conducteur.- En mode « Electrique », la chaîne de traction est entièrement électrique, avec la suspension Active Citroën Advanced Comfort réglée en mode Normal.- Le mode « Hybride » propose une alternance entre un roulage électrique et une combinaison des deux énergies électrique et thermique. La suspension active reste en mode Normal.- En mode « Confort », la chaîne de traction fonctionne comme en mode Hybride, mais la suspension active passe en mode Confort pour un effet tapis volant renforcé.Les modes Normal et Confort des suspensions sont similaires en deçà de 50 km/h afin de garantir un niveau de souplesse basse fréquence élevé.Au-delà de 50 km/h, les modes sont différenciés pour garantir la meilleure souplesse en mode Confort et la meilleure synthèse entre le confort et le maintien de caisse en fonction de la vitesse en mode Normal.- En Mode Sport, le moteur thermique fonctionne en permanence et reçoit le support du moteur électrique pour délivrer le maximum de dynamisme. Dans le même temps, les réglages de la direction, de l»accélérateur et de la boite de vitesse automatique se font plus dynamiques. La suspension active passe en mode Sport, plus ferme, afin de renforcer le plaisir de conduite.La C5 X en version thermique est équipée de série de la suspension à Butées Hydrauliques Progressives Citroën Advanced Comfort, qui offre le typage moelleux caractéristique de la marque et se joue des ralentisseurs, nids de poule, ou autres saignées de la route.La suspension à Butées Hydrauliques Progressives travaille en deux temps en fonction des sollicitations :- Sur les compressions et détentes légères, ressort et amortisseur contrôlent les mouvements verticaux sans avoir besoin de solliciter les butées hydrauliques. La présence des butées a permis aux ingénieurs d»offrir une plus grande liberté de débattement au véhicule procurant ainsi un effet « tapis volant ».- Sur les compressions et détentes importantes, ressort et amortisseur travaillent avec la butée hydraulique de compression ou de détente, lesquelles ralentissent le mouvement de façon progressive évitant ainsi les arrêts brusques en fin de course. Contrairement à une butée mécanique classique, qui absorbe l»énergie mais en restitue une partie, la butée hydraulique absorbe et dissipe l»énergie. Il n»y a donc pas de phénomène de rebond.Denis Mineret, Responsable Développement Liaisons au Sol C5 X explique : « Pour le développement de C5 X, nous avons dû respecter un cahier des charges très exigeant : aller encore plus loin dans le moelleux différenciant de la suspension Citroën, tout en offrant un maintien de caisse de très haut niveau. Nous avons travaillé quatre ans au développement de cette prestation unique pour arriver au confort ultime offert par la suspension Active Citroën Advanced Comfort ».