La Lightyear 0 électrique solaire sera la voiture de série la plus aérodynamique du monde

Avec un(Cd), laà ce jour.La Lightyear 0 sera la voiture de série la plus aérodynamique au monde, lorsqu'elle sera produite en série dans deux mois.Plus le coefficient de traînée est faible, plus la voiture utilise efficacement son énergie, permettant de disposer d'une plus grande autonomie afin de moins dépendre de la recharge électrique.Le coefficient de traînée de 0,175 (Cd) de la Lightyear 0 électrique à toit solaire a été confirmé suite à une série de tests complets, effectués dans l'une des souffleries de FKFS à Stuttgart (Allemagne), dans les conditions de la Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP).La consommation d'énergie de Lightyear 0, et donc son efficacité énergétique, dépend de trois éléments clés : l'aérodynamisme, la résistance au roulement et les moteurs.L'aérodynamique est un grand consommateur d'énergie au sein d'un véhicule, la résistance de l'air augmentant de manière exponentielle à des vitesses de conduite élevées.À grande vitesse, l'aérodynamisme représente environ 60 % de la consommation énergétique globale des véhicules.L'autonomie de la batterie étant l'un des principaux sujets de préoccupation des conducteurs potentiels et actuels de voitures électriques , de nombreux fabricants de véhicules électriques s'attèlent à optimiser continuellement leur conception pour améliorer l'autonomie.La Lightyear 0 relève le défi de l'aérodynamisme grâce à une conception quiet atteint un très faible coefficient de traînée, tout en conservant la force de portance et l'équilibre pour assurer une conduite souple.Un bon (faible) coefficient de traînée rend la voiture plus économique, car elle consomme moins d'énergie et, par conséquent, peut rouler plus avec une seule charge électrique.Le directeur de la technologie de Lightyear, Arjo van der Ham, a déclaré : "Nous sommes extrêmement fiers de cette incroyable réussite. Nous avons dû partir d'une feuille blanche lorsque nous avons commencé à développer notre technologie et - avec beaucoup de dévouement et de travail acharné - nous continuons à repousser les limites à chaque étape, comme nous l'avons fait ici."