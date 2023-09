Des sièges dotés d'une fonctionnalité d'activation des groupes musculaires de la colonne vertébrale

Le confort des occupants figure en bonne place dans le cahier des charges de la berline familiale électrique Volkswagen ID.7, remplaçante de la Passat Lesde la Volkswagen ID.7 (proposés en option) sont dotés d'une fonction massage, d'une fonction de climatisation automatique et d'une fonctionnalité d'activation des groupes musculaires de la colonne vertébrale et du bassin.Lades sièges mesure la température et l'humidité afin d'ajuster les réglages de manière autonome pour le bien-être des occupants des places avant.Les sièges avant premium ergoActive, qui, ont été développés en partenariat avec l'association allemande de lutte contre les douleurs dorsales (AGR).Les ingénieurs Volkswagen ont travaillé avec des orthopédistes, des physiothérapeutes et des scientifiques du sport issus de l'association allemande de lutte contre les douleurs dorsales (AGR).Les sièges sont équipés de dix coussins pneumatiques logés dans le dossier, qui interviennent dans le massage des points de pression, et de deux coussins pneumatiques installés dans l'assise. Les deux coussins sont activés à tour de rôle et, en association avec la fonction massage, soulagent les tensions accumulées par les occupants installés trop longtemps dans la même position.Ulrich Kuhnt, Conseiller de l'AGR et Président de l'Association allemande des écoles de la santé du dos, explique : « L'élévation des ischions fait basculer le bassin, entraînant ainsi une légère rotation de la colonne vertébrale, qui est également soutenue par les coussins pneumatiques du dossier. Ces petits mouvements se diffusent jusqu'aux cervicales, prévenant ainsi les tensions et pouvant même renforcer la concentration.» Des bienfaits qui se font également ressentir sur le long terme, selon l'expert : «?La torsion de la colonne vertébrale stimule les processus métaboliques des disques intervertébraux, ce qui, associé à des programmes de massage à commande stochastique, favorise une assise dynamique particulièrement bénéfique à la santé du dos. »En plus de ce système d'activation des muscles du bassin, les sièges avant premium ergoActive sont dotés d'unequi contribue à relaxer et activer les muscles du dos au moyen de deux rangées de cinq coussins pneumatiques. Grâce à des programmes spécifiques de 10 à 30 minutes, cette fonctionnalité s'adapte aux besoins de l'utilisateur.Le siège est doté de douze positions de réglage électrique et de deux positions de réglage manuel de la profondeur avec un support au niveau des cuisses, permettant à chacun de bénéficier de réglages adaptés à ses préférences. Ces réglages peuvent également être sauvegardés avec la fonction mémoire.Les sièges premium ergoActive sont également dotés d'une fonction de climatisation dynamique. Ce système pilote l'assise et le dossier séparément, permettant une ventilation et un chauffage personnalisé.Grâce à l'interaction de plusieurs fonctions, le mode automatique du système permet d'optimiser la température des différents sièges pour chaque occupant. Pour ce faire, des capteurs mesurent la température et l'humidité de la zone de contact entre le passager et le siège. Ces données sont analysées en prenant en compte d'autres facteurs pertinents ainsi que les préférences des utilisateurs, permettant de déterminer le réglage de climatisation optimal pour chaque occupant. Outre le mode automatique, cette fonctionnalité offre trois modes de climatisation: chaud, sec et froid..Les fonctions des sièges premium ergoActive peuvent être pilotées au moyen de différentes interfaces de commande.L'utilisateur peut ajuster le réglage des sièges au moyen des boutons installés directement sur les sièges.L'écran du système d'infodivertissement permet d'accéder aux différents programmes disponibles.La deuxième rangée de sièges de l'ID.7 est dotée de trois niveaux de réglage pour le chauffage des assises et des dossiers.Les utilisateurs peuvent utiliser cette fonctionnalité au moyen des boutons de la console centrale.Les sièges sont inclus dans le pack intérieur Exécutive, proposé en option au prix de 2 330 euros.Le pack intérieur Exécutive comprend également le système audio Harman Kardon de 700 W (qui comprend 14 haut-parleurs premium, une enceinte centrale avant et un subwoofer dans le coffre) et les sièges arrières extérieurs chauffants.