Le système Park Assist Plus avec fonction mémoire Volkswagen apprend les manœuvres

L'de Volkswagen . Le système permet aussi de sortir des places de stationnement en créneau. Le conducteur doit simplement surveiller la manœuvre, il n'a pas besoin de diriger, de freiner ou d'accélérer le véhicule.L'assistant de stationnement Park Assist Plusva plus loin.Le système Park Assist Plus avec fonction mémoire VolkswagenLa fonction mémoire du système d'assistance au stationnement permet d'apprendre au véhicule à exécuter en toute autonomie jusqu'à cinq manœuvres de stationnement.La fonction mémoireLa fonction permet de garer une voiture sous un abri ou dans un garage.Il suffit au conducteur d'assurer le stationnement une fois et d'enregistrer la procédure de stationnement.Le véhicule est ensuite capable de reproduire seul la manœuvre enregistrée, le conducteur n'ayant plus qu'à « superviser » passivement la situation.Une fois activé dans le menu Stationnement, le système Park Assist Plus est également capable de chercher une place de stationnement et d'effectuer la manœuvre correspondante.Lorsque le véhicule passe devant un parking, le système d'aide intelligente détecte les emplacements disponibles, jusqu'à une vitesse de 40 km/h pour les places en créneau et jusqu'à 20 km/h pour les places en bataille.Le conducteur n'a plus qu'à s'arrêter devant la place de son choix, à appuyer sur le frein et à lancer puis à « superviser » passivement la manœuvre de stationnement.Le système d'aide au stationnement s'appuie sur des capteurs surveillant l'environnement afin de contrôler les changements de direction, les accélérations, les coups de frein et les changements de rapport. Il est aussi capable de poursuivre une manœuvre de stationnement entamée par le conducteur et de la terminer si la situation le permet. Le système propose également son assistance au moment de ressortir de la place de stationnement.Il est possible d'enregistrer jusqu'à cinq manœuvres de stationnement différentes dans le système.Lorsque le véhicule géolocalise le point de départ de l'un des scénarios de stationnement enregistrés, il propose automatiquement au conducteur via un message sur l'écran d'infodivertissement d'effectuer le stationnement reconnu de manière autonome.