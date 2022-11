Le système Travel Assist avec intelligence collective Volkswagen assure les changements de voie

L'permet deLe système s'appuie notamment sur un, qui maintient la voiture au centre de sa voie de circulation.Le système Travel Assist s'adapte au style de conduite du conducteur et peut décaler légèrement le véhicule vers la gauche ou vers la droite au lieu de le maintenir au centre exact de sa voie. Il s'accompagne en outre d'un régulateur de vitesse prédictif et d'une fonction d'aide au changement de direction permettant d'adapter la vitesse du véhicule en fonction des limitations de vitesse applicables et des obstacles sur la route (virages, ronds-points, etc.).L'assistant de conduite « Travel Assist » utilisait jusqu'à ce jour uniquement les données issues de capteurs infrarouge, radars et de caméras, ainsi que les données de navigation pour le guidage longitudinal et latéral assisté. Jusqu'à présent, le système devait détecter les délimitations à droite et à gauche de la voie afin que la fonction de maintien de voie automatique puisse fonctionner activement.Le système Travel Assists'appuie surLe système est également disponible sur les routes disposant d'un marquage central.L'intelligence collective permet d'améliorer la disponibilité du système Travel Assist en améliorant le niveau d'assistance offert au conducteur.Le maintien de voie automatique est toujours disponible, même dans des conditions de route difficiles.Grâce au recours à l'intelligence collective, les données anonymisées sont recueillies auprès de plusieurs centaines de milliers de véhicules du groupe Volkswagen (Audi, Seat Skoda , Volkswagen, etc.). Tous les modèles de véhicules du groupe Volkswagen collectent également des éléments cartographiques avec des caractéristiques relatives à l'environnement du véhicule, comme les marquages au sol ou les panneaux de signalisation, et transmettent automatiquement ces informations au cloud. C'est à partir de ce même cloud que sont envoyées des données personnalisées aux véhicules Volkswagen qui empruntent une section de route déjà cartographiée.Lors des trajets sur voie rapide à des vitesses supérieures à 90 km/h, le système Travel Assist avec échanges de données est capable d'assurer des changements de voie assistés.Une fois activé, le processus de changement de voie est lancé par une brève activation du clignotant, dans la mesure où l'environnement immédiat du véhicule le permet.Pour que le changement de voie puisse se dérouler, il faut qu'aucun objet n'ait été détecté autour du véhicule par les différents capteurs et que le volant capacitif soit en mesure de détecter les mains du conducteur.Le véhicule peut alors automatiquement bifurquer vers la voie souhaitée.Le conducteur reste en mesure d'intervenir à tout moment pour assurer lui-même la manœuvre de changement de voie.La responsabilité de la manœuvre de changement de voie incombe au conducteur.