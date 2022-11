Le système de vision nocturne Kyocera émet de la lumière blanche et de la lumière proche infrarouge

Le système de vision nocturne Kyocera associe des capteurs RVB-NIR à une technologie IA de fusion d'images

Kyocera a développé uncapable d'identifier avec précision les objets présentant un risque de collision dans des conditions de conduite à faible visibilité comme dans la nuit, sous la pluie ou la neige, par temps de brouillard ou en présence de fumée.Le système de vision nocturne automobile de Kyocera est capable d', ce qui permet une reconnaissance des objets plus précise que celle des autres technologies.La solution associe des capteurs RVB-NIR à unepour une meilleure visibilité dans la nuit et par mauvais temps.Le système devrait permettre de réduire les accidents de la route et de promouvoir une conduite plus sûre de nuit et par mauvais temps.Le système intègre des capteurs RVB-NIR et une « technologie de reconnaissance IA par fusion d'images », développée par Kyocera pour une reconnaissance d'objets très performante.1. Le phare laser intègre la lumière blanche et la lumière proche infrarouge sur le même axe optiqueLe système de Kyocera intègre la lumière blanche et la lumière proche infrarouge d'un phare laser sur un seul axe optique. Cela élimine la parallaxe de l'image et améliore la reconnaissance des images. Le phare intégré comprend également un laser GaN miniaturisé, brillant et à haut rendement, développé par Kyocera Sld Laser. En outre, le système est doté d'une fonction automatique de « mise en forme du faisceau » pour les lumières RVB et NIR. Cela empêche l'éblouissement des conducteurs venant en sens inverse en transformant automatiquement la lumière visible en un faisceau de faible intensité lorsque cela est nécessaire, tandis que la lumière NIR peut rester en mode plein phare.2. Reconnaissance précise des objets grâce à la technologie IA de reconnaissance par fusion de KyoceraLe capteur RVB-NIR embarqué de Kyocera utilise une technologie de reconnaissance par fusion et d'intelligence artificielle développée par les laboratoires de technologie avancée de Kyocera. Au lieu de simplement combiner les données d'image des deux sources, le système de Kyocera utilise une IA qualitative pour comparer et évaluer les images RVB et NIR, en différenciant les piétons des véhicules avec une grande précision, même dans des conditions de faible visibilité.3. L'IA réduit les coûts de développement tout en améliorant les performances de reconnaissanceLes méthodes conventionnelles nécessitent la collecte de grandes quantités de données d'apprentissage NIR. Cela représente un processus assez long et coûteux. À l'inverse, la technologie IA de Kyocera génère automatiquement des données d'apprentissage. Cette approche permet de réduire les coûts d 'apprentissage tout en maintenant une grande précision dans les performances de reconnaissance.Afin de réduire le nombre d'accidents de la route et promouvoir la conduite autonome , les constructeurs automobiles auront besoin de systèmes de détection des dangers avancés.Le marché mondial des systèmes de vision nocturne pour automobiles a été estimé à environ 2,172 milliards de dollars en 2020.Le marché devrait croître à un taux annuel composé de plus de 16,5 % entre 2020 et 2027.Le système de vision nocturne de Kyocera contribuera à prévenir les accidents de la route en avertissant les conducteurs des dangers dans les environnements difficiles. Cela signifie un avantage rendu possible par l'intégration d'images visibles et proches de l'infrarouge grâce à une technologie de reconnaissance par fusion et d'intelligence artificielle.Kyocera poursuivra la recherche et le développement de ce système de vision nocturne, en vue de sa commercialisation après 2027.: Kyocera