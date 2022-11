La Hyundai Ioniq 6 affiche un coefficient de traînée faible de 0,21

Lorsque les designers et les ingénieurs de Hyundai ont cherché à développer, ils se sont intéressés aux formes les plus profilées présentes dans l'histoire de l'automobile, de l'aéronautique et dans la nature.L'constitue unen raison du poids de la batterie haute tension.L'efficacité aérodynamique a égalementdes véhicules électriques.Le Streamliner Hyundai Ioniq 6 affiche unLe Streamliner électrifié de Hyundai doit ce coefficient de traînée àSimon Loasby, Directeur du design de Hyundai, cite plusieurs voitures ayant grandement influencé le design élancé de la Ioniq 6 : la Stout Scarab de 1947, la Phantom Corsair et la Saab Ursaab.La marque Hyundai s'est également inspirée du Supermarine, un avion de chasse britannique utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale.Les designers Hyundai ont doté lede la Ioniq 6 d'une ailette inspirée du Spitfire qui vise à absorber le flux d'air provenant du toit et à réduire la traînée en minimisant les vortex à l'extrémité du becquet. Cette technologie permet également de diminuer les courants de Foucault générés sur les côtés du véhicule, contribuant ainsi à réduire la traînée.Le véhicule bénéficie d'unerappelant celle d'une aile d'avion. A vitesse élevée, la portance est produite de façon aérodynamique par la différence de pression entre les parties haute et basse du véhicule. La force d'appui générée par le becquet arrière de la Ioniq 6 réduit la portance, même à haute vitesse, afin de garantir une parfaite stabilité.Jinhyuck Chang Chef de l'équipe de développement aérodynamique de Hyundai Motor Company explique: "Le Spitfire n'a pas été la seule source d'inspiration de l'équipe de design lors du développement de la Ioniq 6. Elle s'est également inspirée de la nature, et notamment de la forme que prend le faucon pèlerin lorsqu'il plonge sur sa proie à 390 km/h. "Après avoir terminé son travail initial sur l'extérieur, l'équipe de design de Hyundai a débuté les, soumettant la Ioniq 6 à des vents allant jusqu'à 200 km/h générés par un ventilateur de 3 400 ch, afin de gagner 10 % d'efficacité supplémentaires, avec l'aide des ingénieurs de Hyundai.Pour concevoir leet plusieurs autres solutions aérodynamiques, les ingénieurs de Hyundai ont utilisé la « technique de la morphose », une technologie de transformation des formes, ainsi que l'analyse par dynamique des fluides numérique à l'aide d'un superordinateur.Les designers de Hyundai ont pu choisir la forme la plus optimale pour le becquet arrière à partir de 70 options différentes. Ils ont également pu adopter un volet d'air actif, des rideaux d'air de roue, des réducteurs de passage de roue, des écopes et des déflecteurs de roue au niveau des différentes zones problématiques.Ledu bouclier avant permet de réduire la résistance au refroidissement, qui représente plus de 20 % de la résistance aérodynamique totale. Le volet d'air s'ouvre lorsque le système de refroidissement doit fonctionner et se ferme lorsqu'il n'est pas nécessaire de réduire la résistance aérodynamique. La Ioniq 6 étant un véhicule électrique, la zone devant être refroidie est relativement réduite par rapport à celle d'un véhicule à moteur thermique. Le volet d'air actif externe accroît la capacité de refroidissement en répartissant le flux d'air lors de son ouverture. Lorsque le volet est ouvert, il fait office d'ailette de guidage du flux, de sorte que l'air puisse pénétrer plus facilement dans le radiateur. Lorsqu'il est fermé, le volet d'air permet de guider le flux d'air dans la prise d'air inclinée grâce à sa forme creusée, et agit de concert avec le rideau d'air de roue et le réducteur de passage de roue.Conçu pour se connecter naturellement avec le volet d'air actif, leest doté d'un trou d'évent situé sur le côté plutôt que sur l'avant du véhicule. Lorsque les volets d'air sont fermés, le flux d'air est concentré à l'avant du véhicule et la pression générée est répartie sur les rideaux d'air de roue, tandis que l'air qui s'est échappé latéralement par les rideaux d'air s'écoule vers l'extérieur du pneu, réduisant ainsi efficacement la résistance aérodynamique.Le défi aérodynamique est d'autant plus important que la Ioniq 6 bénéficie d'un porte-à-faux avant relativement court sachant que son empattement est allongé afin de maximiser l'espace intérieur.Les ingénieurs de Hyundai ont créé undestiné à minimiser l'espace entre le bouclier avant et le pneu. Cette technologie de contrôle passif du flux permet d'étendre concrètement les extrémités du bouclier avant, le flux d'air provenant de l'avant ne se séparant pas de la roue mais s'écoulant naturellement à sa partie supérieure.Même s'il est difficile de réduire l'espace situé à la partie supérieure de la roue en raison de l'interférence du pneu et de la caisse lors du débattement vertical de la suspension en conduite, le réducteur positionné à la partie avant du passage de roue contribue à réduire la résistance aérodynamique.Les ingénieurs de Hyundai ont également monté uneentre le bloc-feux arrière et la partie inférieure du bouclier arrière afin d'améliorer les performances aérodynamiques tout en conservant le volume initial de sa caisse. Cette écope est conçue pour guider le flux d'air de façon plus naturelle, en créant une ligne qui coïncide latéralement avec l'extrémité du becquet arrière. Ce dispositif contribue à réduire la traînée.Lede la Ioniq 6 a également fait l'objet d'une attention particulière.Le soubassement avant est équipé d'unpour améliorer la circulation de l'air, le diffuseur positionné sous le bouclier arrière étant l'élément le plus important du soubassement.Outre l'adoption d'une protection de soubassement intégrale, les mesures de Hyundai pour améliorer l'aérodynamique du véhicule se perçoivent dans l'optimisation du déflecteur de roue avant et la réduction de l'espacement de passage de roue.