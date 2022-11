La transmission intégrale électrique de Nissan répartit la puissance en 1/10000e de seconde

Larépartit la puissance entre les roues en 1/10000e de seconde, soit beaucoup plus rapidement qu'un système mécanique classique.Le système Nissan est conçu pour lesDans les deux cas, la propulsion du véhicule est exclusivement assurée par des moteurs électriques.La transmission e-4Orce de Nissan permetLa transmission intégrale électrique Nissan e-4Orce est disponible sur les Nissan X-Trail e-Power et Nissan Ariya électrique.Pour développer ce système de, les équipes d'ingénieurs de Nissan ont combiné l'expertise qu'ils ont acquise dans la gestion des moteurs électriques, les systèmes de transmissions intégrales et les technologies de contrôle des châssis.Le système de traction intégrale avec contrôle intégral des quatre roues offre des performances élevées dans toutes les conditions de conduite et de revêtements.Le système e-4OrceLorsque le système e-4Orce entre en action, le conducteur conserve facilement sa trajectoire sur presque toutes les surfaces avec une correction minimale de la direction, ce qui leur permet d'exploiter de façon optimale la puissance électrique de la voiture La technologie e-4Orce assure en permanence l'équilibre du châssis, le respect des trajectoires et la précision de la direction, anticipant les actions du conducteur et compensant les situations courantes telles que le sous-virage.La transmission intégrale e-4Orce répartit automatiquement le couple entre l'avant et à l'arrière pour maximiser l'adhérence des pneus en fonction de l'état de la chaussée et de la situation du véhicule, et contrôle le freinage individuellement pour chacune des quatre roues.Grâce au pilotage précis de la puissance des deux moteurs électriques et aux capacités d'ajustement fines du freinage, le véhicule conserve sa trajectoire que la route soit mouillée, recouverte de feuilles humides ou de neige.La clé de l'équilibre du véhicule sur la route est la répartition optimale de la puissance qui est ajustée en 1/10000e de seconde, considérablement plus rapidement qu'avec une transmission intégrale mécanique traditionnelle.Le tangage et la plongée du véhicule ont été réduits en ajoutant le freinage régénératif du moteur électrique arrière au traditionnel freinage régénératif du moteur électrique avant offert par les motorisations électriques et hybrides. La régénération avec deux moteurs produit plus d'énergie qu'un système traditionnel à moteur unique.Dans le cas du Nissan X-Trail , la motorisation à double moteur électrique offre une puissance totale de 157 kW (213 ch) en combinant un moteur avant de 150 kW et un moteur arrière de 100 kW.Le Nissan Ariya e-4Orce développe une puissance totale de 225 kW (306 ch).