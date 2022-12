La transmission intégrale Direct4 de Lexus utilise un moteur électrique et un onduleur séparés

La transmission intégrale Direct4 de Lexus équilibre instantanément le couple entre les essieux avant et arrière

Lautilisepourdans toutes les situations de conduite.La technologie Lexus Direct4 travaille avec les. Le système, répartissant la force motrice de manière automatique et transparente pour le conducteur.Elle ajuste automatiquement, et de façon transparente pour le conducteur,, plus rapidement et plus précisément que n'importe quel système mécanique.Le système Direct4 utilise despourcomme la vitesse du véhicule, l'angle de braquage et les forces gravitationnelles. À partir de ces informations, le système Direct4 calcule et applique immédiatement le couple approprié à chaque e-Axle pour maximiser l'adhérence et la traction. La distribution de couple avant/arrière, soit plus rapidement qu'avec n'importe quel système mécanique.La transmission Direct4 communique une meilleure sensation entre le volant et la route, et offre une stabilité et un dynamisme de conduite améliorés à grande vitesse.La transmission intégrale améliore également le confort de conduite, en particulier pour les passagers des sièges arrière, en transmettant le couple de façon instantanée, ce qui aide à contrôler les mouvements du Lexus RX 500h hybride Lors du démarrage et de la conduite en ligne droite, le système Direct4 évolue entre 60/40 et 40/60, supprimant le tangage et donnant une sensation d'accélération directe.Dans les virages, le système Direct4 utilise des informations telles que la vitesse du véhicule et l'angle de braquage pour déterminer la répartition de la force motrice et assurer la stabilité de la conduite.La force motrice est pondérée vers l'essieu avant (de 70/30 à 50/50) à l'entrée d'un virage, puis décalée vers l'arrière (de 50/50 à 20/80) en sortie de virage, pour une propulsion et une stabilité optimales.Il en résulte des performances élevées et un comportement stable, avec un fonctionnement naturel qui renforce le sentiment de connexion direct et sans stress du conducteur avec la machine.Les caractéristiques de la la transmission intégrale Direct4 se ressentent dans différents scénarios de conduite :• Démarrage : la force motrice est transmise aux quatre roues• Conduite en ligne droite : le véhicule reste stable à tout moment• Entrée dans un virage : le changement de direction est fluide• Circulation dans un virage : la direction donne un feedback• Accélération en sortie de virage : il est facile pour le conducteur de rester sur la bonne ligne• Sortie d'un virage : l'accélération est sûre et francheLe Lexus RX 500h reçoit la transmission intégrale Direct4 qui équipe également le SUV Lexus électrique RZ 450e.