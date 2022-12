La direction One Motion Grip de Lexus supprime toute liaison mécanique entre le volant et les roues

La direction électronique One Motion Grip de Lexus supprime toute liaison mécanique entre le volant et les roues

Le système dedeEntre le volant et les roues avant,Le résultat est unede la direction électronique One Motion Grip.Le conducteur, une meilleure stabilité en cas de fort vent de travers, et un équilibre optimal en ligne droite sur les surfaces inclinées.La sensation procurée par la direction est importante pour la confiance et le contrôle du conducteur.Les ingénieurs de Lexus ont veillé à ce quesont prévus si le système perdait son alimentation principale.Le système One Motion Grip est associé à un volant Steer-by-Wire qui remplace le volant traditionnel.Le système de direction électronique One Motion Grip est l'une des nouvelles technologies les plus marquantes du Lexus RZ.