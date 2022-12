Le volant Steer-by-Wire en forme de papillon de Lexus remplace le volant traditionnel

Leremplace le volant traditionnel.Ladu volant Steer-by-Wire de Lexus a été développée en collaboration avec les pilotes d' essais Takumi de Lexus. Les pilotes ont contribué au travail de design et sur les sensations offertes par chacun de ses éléments pour garantir au conducteur les meilleures performances Le volant Steer-by-Wire en forme de « papillon » de LexusLes designers de Lexus ont dans le même tempsque ce qui serait possible avec un volant conventionnel, minimisant ainsi le besoin du conducteur de détourner son regard de la circulation.Cela porte le concept de cockpit Tazuna de Lexus à un niveau supérieur, permettant deLe volant Steer-by-Wire de Lexus. Avec une, le conducteur peut conserver en permanence les mains sur la commande.Le volant en forme de « papillon » transforme l'expérience de conduite,, rendant ainsi les manœuvres plus faciles et plus précises.L'agilité à basse vitesse et la stabilité sur autoroute sont également améliorées.En outre, le système effectue automatiquement des micro-corrections lors de la conduite sur des surfaces dégradées.Le volant Steer-by-Wire est associé au système de direction électronique One Motion Grip qui supprime toute liaison mécanique entre le volant et les roues avant.Le volant Steer-by-Wire en forme de « papillon » de Lexus fait partie des équipements standards du SUV électrique Lexus RZ 450e.