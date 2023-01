La plateforme de connectivité ZF ProConnect relie les véhicules au cloud et à des architectures logicielles

ZF ProConnect est un(Hardware et logiciel) permettant de relier au réseau Cloud des véhicules « hautement automatisés, informatisés et digitalisés ».Cette solution de connectivité répond aux normes de sûreté et de sécurité les plus strictes.Les véhicules qualifiés denécessitent un échange important de données qui doivent être gérées sur une plateforme de gestion performante.Pour le déploiement de(et ultérieurement de véhicules autonomes ), les véhicules doivent pouvoir être mis en réseau avec le monde extérieur de multiples façons.D'énormes quantités de données doivent être échangées, rapidement et de manière fiable via des interfaces différentes.Laoffre aux futures générations de véhicules « hautement automatisés, informatisés et digitalisés » équipés de systèmes avancés d'aide à la conduite cette capacité d'une mise en réseau hautement performante.En maîtrisant des standards tels que la communication DSRC (Dedicated Short-Range Communication – Communication dédiée à courte portée), ainsi que la communication V2X (Vehicle-to-Everything – Véhicule-à-Tout) et C-V2X (V2X cellulaire), la plateforme de connectivité ZF ProConnect permet de communiquer avec les infrastructures routières telles que les feux de circulation.La plateforme de connectivité ZF ProConnect peut également recevoir des informations sur la fin soudaine d'un embouteillage dans un virage ou sur l'approche d'une ambulance en service et en avertir le conducteur.Le(le supercalculateur le plus puissant de l'industrie automobile à ce jour) traite les données fournies par la plateforme de connectivité ProConnect, les combine avec les capteurs existants et d'autres données du véhicule, déduit des stratégies de conduite sûres grâce à l'intelligence artificielle et les transmet sous forme de commandes d'actions aux systèmes d'actionnement.En interaction avec le calculateur haute performance ZF ProAI, la plateforme de connectivité ProConnect est une pièce centrale du puzzle du véhicule « hautement automatisé, informatisé et digitalisé », un prérequis pour la mobilité du futur et ses applications basées sur les données.La plateforme de connectivité ZF ProConnect rend possible une large gamme de services digitaux : outre les mises à jour « over-the-air », pour mettre à jour le logiciel du véhicule ou l'étendre temporairement sur demande, cela peut notamment concerner l'intégration de données cartographiques haute résolution pour des fonctions avancées d'aide à la conduite ADAS telles que le dépassement automatisé, qui nécessite des données de géolocalisation très précises.La transmission des données des capteurs et des diagnostics nécessite également une connectivité au cloud pour signaler l'état de la route (nids de poule, humidité, neige, glace,...).Pour les véhicules autonomes, des services tels que l'orchestration de la flotte, les interactions avec les applications pour smartphones (informations sur les services, horaires, etc.), le contrôle à distance ou encore la communication et l'interaction avec les centres de contrôle des navettes autonomes jouent un rôle important. Ces fonctions peuvent être réalisées qu'à travers une mise en réseau fiable des véhicules.« Les véhicules ont besoin de la communication V2X (Véhicule-à-Tout) pour pouvoir échanger avec l'infrastructure routière , les autres usagers de la route et le cloud. », commente Oliver Briemle, Head of AD Components & Connectivity chez ZF.Le système ProConnect répond également aux exigences internationales de qualité automobile telles que la norme ISO 26262 pour les systèmes électriques/électroniques, les critères de sécurité fonctionnelle selon ASIL-B(D) et la norme de cybersécurité ISO/SAE 21434.Le véhicule bénéficie ainsi de la meilleure protection du moment contre les accès externes non autorisés.Lorsqu'il s'agit de conduite automatisée et autonome, la plateforme de connectivité montre toutes ses capacités de mise en réseau : le système prend en charge les standards de communication mobile LTE et 5G, est compatible Bluetooth et WiFi. Le système peut également connecter les véhicules au système mondial de Géolocalisation et Navigation par Satellites (GNSS), qui permet de déterminer la position d'un véhicule avec une précision au centimètre près via des satellites.Le système ProConnect obtient également le matériel cartographique nécessaire via le cloud. La géolocalisation de haute précision, fournie par les services de correction TerraStar-X et le moteur logiciel de géolocalisation d'Hexagon, complète les capteurs de l'environnement du véhicule et améliore la redondance et la sécurité.