La technologie électrophorétique couleur peut faire évoluer la teinte de la carrosserie parmi 32 couleurs

Lapeut faire évoluer la teinte de la carrosserie de la BMW Vision DeeUn film spécifique (ePaper) est appliqué sur la carrosserie de la BMW i Vision Dee afin de créer des variations de couleurs. Le film est évolutif et totalement personnalisable.Les occupants peuvent choisir parmi 32 couleurs pour façonner le véhicule au gré de leurs envies.La carrosserie de la BMW i Vision Dee est constituée de 240 segments, qui sont tous contrôlés indépendamment.La segmentation permet de générer une variété quasi-infinie de motifs en quelques secondes.Le procédé de découpe laser utilisé pour les segments ePaper et l'unité électronique de contrôle ont été développés par E Ink.L'intégration de la technologie E Ink aux courbes de la voiture et la programmation des animations ont été développées par les ingénieurs BMW.La technologie électrophorétique couleur E Ink offre un niveau de personnalisation unique dans le secteur automobile