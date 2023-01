La caméra frontale ZF Smart Camera 6 offre un champ de vision horizontal à 120 degrés

La Smart Camera frontale 6 de ZF offre un, une résolution d'image de 8 mégapixels (plus de 4 fois supérieure à celle de la génération précédente) et une plus grande puissance de traitement.La Smart Camera 6 utilise le, une société Intel.La Smart Camera 6 est compatible avec les mises à jour over-the-air du système pour améliorer les performances et activer de nouvelles fonctions.La caméra frontale ZF est également conforme à l'ASIL B (Automotive Savety Integrity Level B) et prend en charge les architectures de systèmes, afin de livrer des fonctions sécuritaires conformes aux normes et de répondre aux exigences spécifiques des constructeurs.La caméra frontale ZF Smart Camera 6 est destinée auxLes systèmes de modules de traitement d'images multi-capteurs (IPM – Image Processing Module) permettent d'offrir une vue d'ensemble de l'environnement véhicule en 3D, des systèmes de surveillance de l'habitacle, etc.Les(IPM) sont également basés sur lesLes systèmes de modules de traitement d'images (IPM) sont entièrement modulables, allant du branchement d'une seule caméra satellite à celui de 12 caméras satellites, ainsi que de multiples capteurs radar, ultrasoniques ou LiDAR.Cela permet d'offrir des fonctions telles que le freinage automatique d'urgence (AEB et AEB piéton), la régulation adaptative de vitesse (ACC), la fusion caméra/radar, la vue d'ensemble en 3D, la surveillance du conducteur et de l'habitacle ou la rétrovision par caméra.Sont également possibles, l'intégration d'algorithmes ADAS de ZF et/ou du constructeur prenant en charge les fonctionnalités de conduite complète de Niveau 2/2 plus à 3, la surveillance du conducteur et de l'habitacle et le stationnement automatisé.Les systèmes de modules de traitement d'images (IPM) peuvent également réduire le nombre de calculateurs dédiés aux systèmes ADAS, améliorer les tests et la validation des logiciels au niveau du véhicule, réduire le poids du système et simplifier le processus d'assemblage. Ils utilisent également l'intégration de logiciels boîte noire, sont conformes à la norme Autosar, peuvent être cybersécurisés et utilisent des interfaces Ethernet / CAN.ZF fournit des caméras à plus d'une douzaine de constructeurs automobiles La Smart Camera 6 et le module de traitement d'images IPM 6 sont prêts pour un démarrage en production en 2025.