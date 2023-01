La cartographie HD de Google supporte les fonctionnalités d'assistance à la conduite

du Volvo EX90Les technologies d' assistance à la conduite et, à l'avenir, à la conduite autonome , doivent impérativement, à la fois immédiatement devant le véhicule et à plus longue distance, au-delà des virages et des courbes à proximité.C'est là qu'intervient cartographie HD de Google, une carte complète conçue spécialement pour fournir des informations routières très détaillées et actualisées aux constructeurs automobiles La fonctionnalité d'assistance à la conduite intelligente (Pilot Assist) fonctionne avec le support de la carte HD de Google ainsi que les données collectées par l'ensemble des capteurs extérieurs composé d'un LiDAR, 5 radars et 8 caméras.En intégrant la carte HD de Google, les données de l'ensemble de capteurs sur le Volvo EX90 sont combinées avec les données précises de Google concernant les voies de circulation et la localisation pour faciliter les fonctions d'aide à la conduite comme l'assistance au changement de voie et la technologie d'assistance à la conduite intelligente nouvelle génération (Pilot Assist) de Volvo, ainsi que les futures fonctionnalités de conduite autonome.« L'intégration de Google HD Maps sur notre future gamme de véhicules marque une expansion de notre collaboration stratégique avec Google, reflétant notre engagement à travailler avec des leaders du secteur technologique. L'intégration de Google HD Maps sur nos prochains véhicules nous aidera à offrir à nos conducteurs une expérience de conduite plus agréable et contribuera à l'avenir à l'introduction de la conduite autonome sûre » déclare Javier Varela, COO et directeur général adjoint de Volvo Cars.« S'appuyant sur notre longue expérience de cartographie du monde, la nouvelle carte HD de Google est conçue spécialement pour les constructeurs automobiles et fournit des données complètes sur les voies et la localisation qui sont essentielles pour alimenter la prochaine génération de systèmes de conduite assistée et autonome. Nous sommes ravis de continuer à nous associer à des constructeurs automobiles de premier plan comme Volvo pour améliorer la sécurité et le confort des conducteurs partout dans le monde » déclare Jorgen Behrens, vice-président et directeur général de Geo Automotive, Google.du Volvo EX90 sont traitées par le système de calcul central de la voiture , alimenté par les plateformes d'intelligence artificielle Xavier et Orin de Nvidia Drive.En combinant les données de la carte HD de Google avec les informations collectées par les capteurs extérieurs, incluant un LiDAR et le logiciel développé par la société de logiciels de sécurité Zenseact, Volvo vise à créer une conduite plus prévisible et plus sûre.À l'avenir, la carte HD de Google participera à l'introduction de la technologie de conduite autonome en combinaison avec l'ensemble de capteurs du véhicule composé d'un lidar intégré au toit, de radars, de caméras et de capteurs à ultrasons, afin d'améliorer encore la compréhension de la voiture de son environnement « Zenseact est fière de travailler aux côtés de Volvo Cars et de Google à la mise en œuvre de cette technologie révolutionnaire pour la conduite assistée et, plus tard, pour la conduite autonome. Cette technologie va jouer un rôle important dans la réalisation de notre ambition Zéro collision » déclare Ödgärd Andersson, directeur général de Zenseact.