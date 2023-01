Une ceinture de sécurité chauffante pour préserver l'autonomie des voitures électriques en hiver

Lede l'habitacle est très énergivore.A tel point, qu'il arrive à lui seul àen hiver en diffusant de la chaleur dans l'ensemble de l'habitacle.Leest lui beaucoup plus efficace et nettement moins énergivore.Les sièges chauffants créentIl en est de même de la ceinture de sécurité chauffante pour les véhicules électriques développée par ZF.Avec une, les conducteurs de véhicules électriques pourraient réduire le chauffage de l'ensemble de l'habitacle.En outre, la "chaleur de contact rapide" permet un concept de climatisation avec un chauffage global plus lent et plus économe sur le plan énergétique.Sur les véhicules électriques, le chauffage de l'habitacle utilise l'énergie de la batterie, car il n'y a pas de chaleur résiduelle utilisable comme sur un moteur à combustion.Pendant la saison hivernale, il est possible deen supprimant le chauffage de l'habitacle.Le système de ceinture de sécurité chauffante est basé sur une sangle spéciale munie de petits fils conducteurs chauffants tissés qui n'augmentent pratiquement pas l'épaisseur de la sangle.Cela facilite l'intégration par les constructeurs automobiles et offre aux passagers le même confort que la sangle de ceinture standard.La ceinture chauffante procure aux occupants une sensation de chaleur uniforme et près du corps.Grâce à la fonction de chauffage intégrée, la ceinture de sécurité chauffante de ZF, dès le début du trajet.En combinaison avec des sièges chauffants, les occupants bénéficient ainsi d'un chauffage « intégral ».Pendant la saison froide, la combinaison avec le chauffage des sièges, des ceintures et du volant permet de réduire le chauffage énergivore de l'habitacle.La ceinture de sécurité chauffante de ZF se comporte comme une ceinture de sécurité classique et son fonctionnement reste également identique.ZF utilise un procédé de traitement textile spécial. Les petits fils conducteurs sont tissés dans la structure de la ceinture. Les éléments de contact des circuits électriques de chauffage sont placés de telle manière qu'ils n'affectent pas le fonctionnement de la ceinture ni son enroulement.Il n'est pas nécessaire d'utiliser des rétracteurs de ceinture spéciaux à d'autres endroits de l'installation, ni de posséder des qualifications particulières pour le montage dans le véhicule.La ceinture chauffante n'est en aucun cas inférieure à ses homologues conventionnels en termes de protection des occupants.La ceinture chauffante présente un atout indirect important en matière de sécurité. Pour un effet de réchauffement optimal pendant la saison froide, les occupants devraient éviter de porter des vêtements volumineux tels que des doudounes avec la ceinture chauffante. Le potentiel de sécurité de la ceinture augmente dans ce cas. La ceinture est plus proche du corps et peut ainsi mieux retenir et protéger l'occupant en cas de collision.