L'affichage tête haute BMW Panoramic Vision s'étend sur toute la largeur du pare-brise

présente l'qui transpose le principe de BMW, « mains sur le volant, yeux sur la route ».La technologie d'affichage BMWBMW développe une plateforme technologique entièrement nouvelle pour la Neue Klasse électrique.La plateforme établira de nouvelles normes en matière de numérisation, de durabilité et de design pour les voitures électriques L'affichage tête haute BMW Panoramic Vision crée une surface d'interaction et d'information unique pour tous les passagers.La technologie de projection permet desLe BMW Panoramic Vision affiche les informations pertinentes avec une intensité lumineuse et un contraste renforcés sur une zone foncée située sur le bord inférieur du pare-brise.Cela crée une image nette et toujours visible sur toute la largeur du pare-brise. Ainsi, les informations pertinentes pour la conduite sont toujours disponibles au bon endroit et au bon moment.Le conducteur peut sélectionner les informations qu'il souhaite afficher dans son champ de vision et il peut décider de partager le contenu avec les autres passagers.La projection des informations et la conception plus épurée du poste de pilotage donnent une impression d'espace et intensifient l'expérience de conduite.L'affichage tête haute BMW Panoramic Vision sera disponible sur le modèle de série qui inaugurera la Neue Klasse BMW en