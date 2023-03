La calandre de signalisation à l'avant de la voiture pourrait communiquer avec son environnement

développe un projet deen collaboration avec l'Université Technique Tchèque.La calandre de signalisation à l'avant de la voiture pourraitIl est assez difficile d'envoyer des avertissements clairs et sans ambiguïté aux piétons à distance, c'est pourquoi les développeurs Skoda ont imaginéLa calandre est équipée deUne voiture qui s'approche d'un passage piétons pourra informer les piétons suffisamment à l'avance qu'elle les a repérés. Elle affichera, par exemple, des flèches vertes pour leur indiquer qu'ils peuvent traverser. Une fois que les piétons auront traversé et que la voiture sera sur le point de démarrer, elle affichera à nouveau le signal « Stop, restez sur le passage piéton. ». Si voiture qui s'approche du passage ne peut pas s'arrêter pour diverses raisons, elle pourra également afficher « Attention, je ne peux pas m'arrêter, ne vous engagez pas. »Les symboles testés comprennent des flèches vertes, la silhouette verte d'un homme, les couleurs des feux de circulation, un triangle d'avertissement ou un triangle rouge avec une croix. Ce sont des symboles que tout le monde comprend.À ce stade, le projet Skoda teste différents scénarios et les possibilités offertes par ces technologies.Zdenek Herda, Département Développement Technique chez Skoda Auto , explique « Il s'agit essentiellement d'un remplacement complet de la Crystal Face rétroéclairée de l'Enyaq iV. Nous avons fabriqué un nouveau corps avec des supports de bandes LED. Les LED sont programmables et chacune d'entre elles peut être contrôlée séparément, ce qui permet de créer des animations. L'étape finale a été la pose d'une couche de diffusion légère et d'une housse pour que le masque puisse résister aux conditions météorologiques les plus rudes pendant les tests. »