Une pompe à chaleur permet de réduire la consommation du véhicule électrique en hiver

Leest un enjeu majeur dud'un véhicule électriqueetConcrètement,. De quoi rendre le véhicule électrique quasiment inutilisable sur de longs trajets autoroutiers en hiver.du véhicule électrique en hiver.En 2011, Valeo a équipé les premiers véhicules électriques dotés de pompes à chaleur (avec évaporateur, condenseur ou bien encore échangeurs).Plus récemment, Valeo a mis au point un système complet de pompe à chaleur pour l'ensemble de sa gamme de véhicules électriques d'un constructeur majeur.Aujourd'hui, Valeo va plus loin avec la Smart Heat Pump. Le module intelligent, efficient et compact permet de simplifier l'architecture tout en conservant un bon rendement, de gagner 20 % en masse et de faciliter son intégration dans le véhicule électrique. La Smart Heat Pump sera un équipement en série pour un constructeur à partir du second semestre 2023).Plus compact car regroupant l'ensemble des composants de la boucle de climatiseur et du circuit d'eau glycolée, le système nécessite moins de durites et de tuyauterie, ce simplifie l'intégration dans le véhicule.Parallèlement, Valeo développe la seconde génération de la Smart Heat Pump intégrant un réfrigérant naturel (R744-CO2) qui répond aux exigences réglementaires futures de PFAS ban en Europe.Cette smart and green heat pump (disponible mi 2027) permettra de fournir 35 km d'autonomie supplémentaires par rapport à la version précédente.