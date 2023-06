Le chauffage des surfaces intérieures par rayonnement est plus efficace énergétiquement

Leest un enjeu majeur duet peut réduire significativement l'autonomie de la voiture électrique Concrètement, l'utilisation du chauffage électrique lorsque la température extérieure est de moins 7°. De quoi rendre le véhicule électrique quasiment inutilisable sur de longs trajets autoroutiers en hiver.Uneermet de réduire la consommation électrique du véhicule électrique en hiver.En complément et en association avec une pompe à chaleur,, au plus près des occupants, est plus efficace énergétiquement.Cette efficacité énergétique résulte de la technologie consistant àexistant lors du chauffage de l air ambiant.La technologie FlexHeater de Valeo utilise des surfaces résistives flexibles, invisibles qui s'intègrent dans les habitacles intérieurs, tels que les portières, la planche de bord, les accoudoirs ou bien encore la cave à pied.Les panneaux chauffants FlexHeater sont fins, flexibles et peuvent être intégrés facilement sous tous les revêtements de l'habitacle, quelle qu'en soit la nature (plastique, tissus, cuir, bois, etc.).La densité surfacique plus importante permet d'avoir un effet immédiat.La température adaptée est ressentie plus rapidement.