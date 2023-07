La signature lumineuse digitale active met en mouvement les phares et les feux arrière

Lafait ses débuts dans l'La technologie digital OLED de deuxième génération modifie la conception des feux automobiles et la communication entre véhicules.La signature lumineuse digitale active donne une impression nouvelle et vibrante, ouvrant la voie au futur de la technologie d'éclairage d'Audi.La deuxième génération de la technologie digitale OLED façonne l'apparence des nouveaux modèles Audi et multiplie leurs fonctionnalités.La lumière de communication dans les feux arrière OLED numériques permet d'améliorer la sécurité routière L»Audi Q6 e-tron établit également de nouvelles possibilités en matière deavec un total de huit signatures lumineuses digitales (via l'application myAudi ou dans la voiture via le MMI) avec les feux diurnes des phares Matrix LED et les feux arrière digital OLED 2.0.Les phares et les feux arrière, dotés du pack optionnel de signatures lumineuses digitales,Un module logiciel dans l'un des ordinateurs de domaine de l'Audi Q6 e-tron rend possible ce type de signature lumineuse.Dans le cas des feux arrière OLED numériques, lesgénèrent une image toutes les dix millisecondes à l'aide d'un algorithme. Cet algorithme permet à la signature lumineuse numérique active de démontrer la vivacité de la voiture et sa capacité d'interaction personnelle en rendant visible l' « activité cérébrale » de l»Audi Q6 e-tron grâce à un mouvement constant. La signature lumineuse digitale active à l'avant est créée par l'interaction de l»algorithme avec 12 segments graduables, tandis qu'à l'arrière, tous les segments OLED numériques sont utilisés.Lesinteragissent de sorte que l'image globale de la signature lumineuse ne varie pas en intensité lumineuse.Les feux arrière OLED numériques(communication car-to-X). Le nombre de segments par panneau OLED numérique est de 60. Six panneaux OLED avec 360 segments au total sont utilisés dans les feux arrière de l»Audi Q6 e-tron. L'architecture électronique E3 permet de contrôler ce nombre de segments à l'aide d'un module logiciel sur l'un des ordinateurs du domaine.Intégré aux feux arrière OLED numériques, l'avertit les autres usagers de la route des accidents et des pannes en affichant une signature statique spécifique des feux arrière avec des symboles d'avertissement intégrés et le graphique des feux arrière dans les situations routières critiques.Le système d'assistance aide ainsi les conducteurs d'Audi et les autres usagers de la route.Les feux arrière numériques OLED de deuxième génération activent la lumière de communication avec des symboles d'avertissement pour l'aide d'urgence, RECAS (signal d'alerte de collision arrière), les feux de détresse, les appels d'urgence (eCall), les appels d'assistance routière (bCall) et les feux de freinage d'urgence.Le feu de communication ajoute une dimension supplémentaire à la fonction d'avertissement de sortie. Auparavant, il informait les occupants lorsqu'ils sortaient de la voiture, si une autre voiture ou une bicyclette approchait. Désormais, une signature lumineuse dans le graphique des feux arrière avertit les cyclistes ou les conducteurs arrivant par l'arrière.Le feu de communication utilise également une signature lumineuse spécifique à l'avant et à l'arrière pour indiquer l'état de l'assistance au stationnement de la voiture lorsqu'elle est en mode de stationnement automatisé. Les usagers de la route qui se trouvent à proximité immédiate sont informés que la voiture peut être approchée en toute sécurité.« L'Audi Q6 e-tron est le premier modèle de série pour lequel nous concevons à la fois la forme des feux et l'ensemble de leur mouvement. Grâce à une symbiose parfaite entre la conception de l'éclairage et la nouvelle technologie, les nouveaux feux de l'Audi Q6 e-tron sont plus vivants et plus intelligents que jamais. Nous avons donné aux signatures lumineuses leur propre personnalité et au monde numérique sa propre esthétique », explique César Muntada, Responsable de la Conception de l'Eclairage. « Avec la première signature lumineuse digitale active au monde, le Q6 e-tron inaugure une nouvelle ère de design et d'esthétique propres à Audi ».Les signatures de feux numériques peuvent être achetées après l'achat de la voiture via Function on Demand.