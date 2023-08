Les semi-conducteurs sont devenus indispensables à l'industrie automobile

Les conséquences de la pandémie de Covid-19 et de la pénurie dequi s'est ensuivie ont mis en évidence que lesLes semi-conducteurs constituentDe plus, les semi-conducteurs sont, essentiels à l'introduction de nouveaux modèles et de nouvelles fonctions sur le marché.La demande toujours plus forte en semi-conducteurs tient, dans une large mesure, à l'et à l'essor desDans le futur, les innovations de l'industrie automobile nécessiteront de recourir à des, tandis que la demande en semi-conducteurs plus courants se maintiendra au niveau actuel, voire continuera d'augmenter.Les innovations automobiles sont intrinsèquement liées aux semi-conducteurs.Cette évolution technologique majeure a une incidence sur la valeur des composants électroniques embarqués dans les véhicules.Aujourd'hui, cette valeur est évaluée àD'ici 2030, cette valeur devrait doubler pourD'après les estimations du Groupe Volkswagen et les analyses correspondantes, le secteur automobile est un client de plus en plus important de l'industrie des semi-conducteurs.Actuellement,, avec un volume d'environ 47 milliards de dollars américains dans le monde.En 2030, le secteur automobile devrait se hisser à la, avec 147 milliards de dollars américains.Afin de s'assurer un approvisionnement à long terme en semi-conducteurs, le Groupe Volkswagen réorganise son processus d'achat de semi-conducteurs et des pièces comportant des composants électroniques.Jusqu'à présent, les systèmes électroniques, notamment les calculateurs et autres unités de commande électroniques, étaient systématiquement, qui avaient quasiment toute latitude pour sélectionner les composants utilisés.Désormais,du Groupe Volkswagen, en collaboration et en partenariat avec les fournisseurs de premier rang.« Une transparence complète au sein de la chaîne de valeur des semi-conducteurs, et notamment une connaissance précise des composants utilisés, nous permet de mieux anticiper la demande et la disponibilité des pièces à l'échelle mondiale », indique Dirk Große-Loheide, Directeur des achats chez Volkswagen Véhicules Particuliers et Membre du Comité exécutif étendu du Groupe Volkswagen. « Pour cela, la gestion des risques sera désormais assurée au niveau des composants électroniques individuels afin de nous permettre d'anticiper les éventuels goulets d'étranglement, et donc de les éviter. Pour les semi-conducteurs stratégiques, voire même, à l'avenir, pour les systèmes électroniques développés en interne par le Groupe, nous nous appuierons sur les achats effectués directement auprès de fabricants de semi-conducteurs. »« Ce processus de sélection des composants électroniques passera, pour toutes les marques, par un comité d'approvisionnement en semi-conducteurs (Semiconductor Sourcing Committee, SSC) créé spécialement à cet effet, et rassemblant des représentants des services Achats et Développement des différentes marques, de la division Volkswagen Group Components et de Cariad », explique Karsten Schnake, Membre du Directoire de Skoda Auto en charge des achats et Responsable du groupe de travail transversal intermarques Compass (Cross Operational Management Parts & Supply Security). Il souligne les avantages de ce processus d'approvisionnement : « La transparence dont nous bénéficierons sur les semi-conducteurs permettra d'anticiper les difficultés d'approvisionnement et de mettre en œuvre d'éventuelles alternatives techniques. Autre effet positif : la réduction du nombre de variantes matérielles entraînera une simplification au niveau logiciel. »Image by PublicDomainPictures from Pixabay