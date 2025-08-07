La conception d'un véhicule électrique diffère sensiblement de celle d'un véhicule thermique

Le véhicule thermique
possède traditionnellement un moteur à combustion interne (technologie structurellement complexe) avec une boîte de vitesses manuelle ou automatique, réservoir d'essence, système d'injection et ligne d'échappement.
Le véhicule électrique
repose sur une architecture simplifiée reposant sur un moteur électrique (ou plusieurs) structurellement plus simple (rotor mobile tournant dans un stator fixe), un réducteur de vitesse (mécaniquement moins complexe qu'une boîte de vitesse classique) ainsi qu'une batterie haute tension de traction, tout en conservant un différentiel et des cardans pour assurer la transmission aux roues. A cette architecture simplifiée répond une complexification électronique. Le moteur électrique est alimenté via un onduleur, élément central d'électronique de puissance qui convertit le courant continu (DC) de la batterie en courant alternatif (AC) triphasé nécessaire au fonctionnement du moteur électrique. Cet onduleur comprend un logiciel embarqué qui pilote la propulsion électrique. À cela s'ajoute un convertisseur DC/DC pour gérer simultanément deux réseaux électriques à tensions différentes (basse et haute tension) dans le véhicule électrique. Le troisième composant électronique est le chargeur embarqué, qui transforme le courant alternatif du réseau électrique extérieur en courant continu afin de recharger la batterie (les bornes de recharge DC permettent d'alimenter directement la batterie en courant continu).
La batterie de traction
(haute tension) constitue le « réservoir » énergétique du véhicule électrique : elle intègre les cellules électrochimiques qui stockent l'électricité. Les cellules sont pilotées par le Battery Management System (BMS). Celui-ci assure notamment la sécurité et régule le fonctionnement de chaque cellule de modules, sous-ensembles du pack batterie. La gestion thermique est assurée via un Thermal Management System (TMS): refroidisseur intégrant souvent une plaque alimentée par un mélange eau-glycol afin de maintenir la batterie à température optimale (en fonctionnement et lors des charges). Le pack batterie implique par ailleurs un réseau de connecteurs et câblages spécifiques à haute tension.L'absence de moteur thermique supprime la source naturelle de chaleur pour l'habitacle
, nécessitant l'installation d'un chauffage électrique dédié (« water-heater ») et la transformation du système de climatisation en pompe à chaleur réversible. Le dispositif (permettant de climatiser l'habitacle en été et de le chauffer en hiver) induit une complexité supérieure avec des composants additionnels tels que des vannes et électrovannes. En contrepartie il apporte avec la pompe à chaleur une solution plus efficace en énergie que les résistances utilisées sur les véhicules thermiques. En matière de chauffage, d'autres réponses peuvent venir par le développement de sièges chauffants moins énergivores que l'habitacle et adaptés au nombre de passagers.Source
: Étude de marché du véhicule électrique d'occasion
de Juillet 2025 commanditée par l'Avere-France et réalisée conjointement par Gireve et AAA Data