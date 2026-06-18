Le traceur GPS en temps réel Tracker Pro Max d'Invoxia indique sa position toute les secondes

Le traceur GPS contre le vol en temps réel Invoxia Tracker Pro Max
intègre un mode Live Tracking qui indique sa position toute les secondes.
Contrairement aux traceurs basiques comme les Airtag, qui signalent leur présence et peuvent être facilement muselés, le Tracker Pro Max réunit des technologies de pointe pour en faire l'arme antivol.
Clément Moreau CEO Invoxia “Apple a démocratisé le tracking avec le Airtag. Avec le Tracker Pro Max nous inaugurons une nouvelle catégorie de traceurs intelligents et évolutifs, dotés d'une technologie pensée pour en faire de véritables dispositifs antivols.”
Avec son mode Live Tracking
à la seconde, le Tracker Pro Max offre un suivi de position précis et à jour.
La batterie dispose d'une autonomie allant jusqu'à 6 mois avec une capacité de 2000mAh.
Le Tracker Pro Max propose une connectivité internationale via le réseau 4G LTE-M.Mode absence
Le mode absence est conçu pour les longues absences comme les vacances. Avant son activation, l'application réalise un diagnostic de zone : elle évalue la qualité de captation du traceur, vérifie le positionnement sur le véhicule et contrôle la cohérence des points GPS par rapport au lieu de stationnement. Le lieu est qualifié en zone sûre ou zone à risque. L'utilisateur définit la période d'absence et renseigne un contact d'urgence, qui reçoit un lien vers une interface dédiée pour suivre la situation. Pour éviter toute fausse alerte, le système recoupe vibration, évolution de la distance entre points sur 10 minutes et preuve d'un déplacement réel. L'alerte part seulement si plusieurs points concordent ou si le véhicule a bougé d'au moins 500
mètres à 1 km. Si le déplacement est confirmé, le propriétaire et son contact d'urgence reçoivent une alerte à forte priorité, pendant que le live tracking alimente en temps réel le parcours de récupération.Mode alerte
Le mode alerte a été pensé pour mettre en alerte constamment le traceur en activant une surveillance maximale lors d'un stationnement de courte durée. Tous les signaux sont actifs en permanence : mouvement, vibration et changements de contexte déclenchent immédiatement l'analyse. La désactivation de proximité évite les fausses alertes : si le smartphone du propriétaire est détecté à proximité immédiate du tracker, l'application propose de désactiver la surveillance pour une situation contrôlée. Lorsque plusieurs signaux confirment un scénario de vol, une alerte à forte priorité est lancée.Dossier de vol
Le dossier de vol est un rapport automatique pensé pour les forces de l'ordre et les assurances.
La fonction « Dossier de vol » génère un fichier officiel avec un QR code permettant aux forces de l'ordre et aux assurances de localiser le traceur GPS en temps réel. Le dossier, utilisable uniquement après le dépôt de plainte, facilite l'action de la police, qui accède directement aux données sans dépendre du témoignage de la victime, et sert de preuve pour l'assurance
.Fiche technique
Format compact : 113 × 39 × 19 mm pour seulement 70 g
Batterie Li-ion 2000 mAh avec une capacité jusqu'à 7× supérieure à un tracker GPS standard
Jusqu'à 6 mois d'autonomie selon la fréquence de localisation
Connectivité 4G LTE-M basse consommation
et longue portée
Suivi en temps réel jusqu'à 1 position par seconde en mode actif
Technologies de localisation intégrées : GPS, Wi-Fi et Bluetooth BLE
Certification IP67 : résistance à la poussière et immersion temporaire jusqu'à 1 mètre
Recharge rapide et universelle via USB-C
Carte SIM intégrée avec 1 an d'abonnement inclus
Couverture réseau en France et dans plus de 40 paysPrix
Disponible à partir du 1er juillet 2026 sur le site invoxia
Prix public généralement constaté : 179 euros avec abonnement 1 an inclus
Renouvellement abonnement 59.85 euros par anDisponibilité
Disponible à partir du 1er juillet 2026