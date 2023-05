Le break Skoda Octavia Combi moderne fête ses 25 ans

Le 3 mars 1998, le constructeur tchèquea levé le rideau sur laau salon international de l'automobile de Genève.La production en série duSkoda avait déjà commencé quelques semaines plus tôt à Mlada Boleslav.Au cours des 25 dernières années, l'Octavia a fait de Skoda le numéro un de la vente de breaks en Europe et dans de nombreux pays du monde.La Skoda Octavia Combi doit son succès à ses multiples qualités : c'est un véhicule fonctionnel sobre qui offre un excellent rapport prix/performances. La grande variété de motorisations, le niveau de sécurité active et passive et les systèmes d' assistance à la conduite contribuent à répondre à bien des égards aux attentes de la classe moyenne.Dès, l'Octavia a représenté une étape importante dans l'histoire de Skoda.Une version encore plus pratique, l'Octavia Combi, offrant à la fois les avantages des véhicules particuliers et des véhicules utilitaires légers, a été lancée le 11 septembreAvec une longueur réduite de, une largeur de 1 600 mm et une hauteur de 1 430 mm, la Skoda Octavia Combi pouvait transporter cinq passagers et 690 litres de bagages, et jusqu'à 1050 litres en rabattant la banquette arrière.L'Octavia Combi était également disponible avec uneet un certain nombre d'autres équipements pratiques.Entre 1961 et 1971, 54 100 de ces voitures ont quitté l'usine tchécoslovaque de Kvasiny.Skoda a utilisé le traditionnel châssis à épine dorsale et un moteur à essence à quatre cylindres monté à l'avant comme base de construction de l'Octavia. Sa robustesse associée à une garde au sol de 175 mm a fait ses preuves dans les conditions d'utilisation exigeantes traversées par la Tchécoslovaquie.Lede la Skoda Octavia Combi a commencé en, après l'intégration du constructeur automobile tchèque à Volkswagen L'Octavia de nouvelle génération était la première voiture Skoda basée sur la plateforme A4 du groupe et l'équipe de conception dirigée par Dirk van Braeckel travaillait dans un environnement numérique.La production de la Skoda Octavia, initialement avec une carrosserie liftback, a commencé en septembredans un nouveau hall de montage moderne de l'usine de Mlada Boleslav.À partir de septembre 1997, environ 200 unités de la nouvelle Octavia Combi ont été produites dans le cadre de la pré-production.La série dite zéro n'avait pas encore été livrée aux clients.La production a commencé en février, peu avant la première mondiale officielle du 3 mars 1998 au salon international de l'automobile de Genève.Les premiers acheteurs ont reçu la voiture en mai 1998.Leavait un empattement de 2 512 mm. Il était plus long de six millimètres et plus haut de 26 mm que le liftback. L'espace de chargement de 548 à 1 512 litres était parmi les plus grands de la catégorie.Le design de la carrosserie a séduit les experts du design et les clients, comme en témoignent le Prix National Tchèque du Design (1999) et les chiffres de ventes.En 1998, la version Combi représentait 15% des ventes de la gamme Octavia.En 2001, le pourcentage est passé à 40,5.Au cours de ses 13 ans de carrière, 470 600 Octavia Combi ont été produites.À partir de l'été 2004, la deuxième génération de l'Octavia Combi moderne a été produite aux côtés de la première génération.La coexistence, assez inhabituelle sur le marché de l'automobile, a duré six ans.Les deux voitures se complétaient sur le marché.Les formes modernes de l'Octavia A5 qui lui a succédé ont été conçues par une équipe de designers dirigée par Thomas Ingenlath.En 2013, 881 200 clients avaient opté pour le break, ce qui représentait 33% des ventes mondiales d'Octavia.La A6 ), lancée le 7 mars 2013, a connu un succès plus important, contribuant à la croissance de la marque tchèque en dehors de son marché domestique.La gamme Octavia Combi s'est progressivement élargie pour inclure une Octavia Scout et une version 4×4 Entre 2012 et 2020, 1 195 500 unités de la troisième génération de l'Octavia Combi ont quitté les usines de production de Skoda.Présentée en novembre 2019, laest le premier modèle de série Skoda doté de la technologie mild-hybrid e-TEC.Pour la toute première fois également, Skoda a proposé une Octavia Combi iV hybride rechargeable.La quatrième génération moderne du break Skoda a dépassé le quart de million d'unités livrées.La Skoda Octavia Combi a touché plus de 2,8 millions de clients en 25 ans dans le monde.