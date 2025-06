La mini-citadine Toyota Aygo fête son vingtième anniversaire

Leà la conception de laétait simple :. Pour cela, une alliance commerciale et industrielle spécifique a été mise en place entre Toyota et PSA Peugeot Citroën . L'objectif étant la mise au point d'une petite citadine fabriquée dans une nouvelle usine dédiée, installée en République Tchèque, dans un projet répondant au nom de code de B0 Project. Le développement technique est confié à Toyota, tandis que le design extérieur de chacun des modèles est différencié pour s'intégrer dans chaque gamme, avec la Toyota Aygo , la Citroën C1 et la Peugeot 107 Les trois citadines ont été présentées à la presse et au grand public en première mondiale simultanée, lors du Salon de l'Automobile de Genève 2005, avant une commercialisation le 20 juin 2005 en France.Les dimensions de la Toyota Aygo sont encore un peu plus compactes que celles de ses sœurs, avec une longueur à 3,40 mètres, pour une largeur de 1,61 mètre et une hauteur de 1,46 mètre. Des dimensions faites pour se faufiler en ville et se garer dans un trou de souris, avec un diamètre de braquage ultra-réduit de 9,50 mètres. Adoptant un look différent des C1 et 107 , l'Aygo arbore une personnalité dynamique, funky et cool, avec un modèle d'accès à la gamme, pensé à destination d'un public plutôt féminin.Son habitacle peut accueillir 4 adultes. La planche de bord est pratique avec des rangements intégrés et originale avec ses commandes intuitives. L'Aygo offre dès son premier niveau de finition un équipement complet pour l'époque à ce niveau de gamme, avec des airbags frontaux, la direction assistée, le freinage ABS et un essuie-glace arrière. La version Up ajoute les airbags latéraux, le dossier de banquette rabattable en deux parties 50/50, les vitres électriques avant, le verrouillage centralisé et la radio avec lecteur de CD.Proposée en deux carrosseries (3 et 5 portes), la mini-citadine 4 places remporte vite un vif succès avec son design dynamique. Elle est conçue de manière astucieuse pour en limiter au maximum les coûts, avec des panneaux de carrosserie réduits au strict minimum et un hayon en un seul élément. Résultat, un tarif serréqui lui permet d'afficher un rapport qualité/prix que ses acheteurs apprécient, accompagné d'une garantie de 3 ans.Son très sobre moteur 3 cylindres VVT-i fort d'une puissance de 68 ch offre une belle vivacité à l'Aygo, un poids plume de 790 kg. En provenance de chez Daihatsu (marque du groupe Toyota spécialisée dans les plus petits véhicules), il a été le lauréat de multiples distinctions, et a été élu "Meilleur moteur de 1.0 litre et moins". Il se distingue par une sonorité caractéristique et peut être associé à une boîte de vitesses manuelle ou à une transmission robotisée. Une évolution en 2011 permet d'abaisser ses émissions de CO2 qui passent de 106 à 103 g/km (sur la base du protocole NEDC). Un petit moteur 4 cylindres diesel à rampe commune 1.4 litres de 54 ch est également disponible.À partir de 2011, l'Aygo peut être équipée en option du système multimédia simple et économique Aygo Connect. Le dispositif propose une interface complète via un écran tactile de 4,3 pouces, intégré à un module de navigation TomTom amovible.La première génération de l'Aygo, sur le marché jusqu'en 2018, sera particulièrement appréciée pour sa fiabilité avec un nombre de pannes dérisoire. Fidèle à la réputation de robustesse de la marque japonaise, le petit modèle d'accès à la gamme ne démérite pas, suscitant la confiance de ses acheteurs. Les plus gros marchés pour l'Aygo sont la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et l'Italie.Présentée en première mondiale, la Toyota Aygo de deuxième génération occupait une place centrale sur le stand Toyota du Salon de Genève 2014. Conçue autour d'une thématique nommée J-Playful, la mini -citadine introduit une dimension plus fun et plus espiègle dans le segment A. David Terai, ingénieur en chef de l'Aygo de deuxième génération explique ses inspirations : « Je voulais concevoir une voiture qui se démarque à la façon japonaise afin de captiver l'imagination des clients partout en Europe. Pour y parvenir, je me suis fortement inspiré de la culture de la jeunesse japonaise. » Aux côtés des nouvelles Citroën C1 et Peugeot 108 , l'Aygo, deuxième du nom arbore une face avant en X reconnaissable au premier coup d'œil.Toujours disponible en 3 ou 5 portes, l'Aygo peut, selon la finition choisie, s'équiper d'un toit ouvrant électrique coulissant. Sa motorisation est assurée par une évolution du 3 cylindres essence de 998 cm3 avec ou sans fonction Stop & Start . Elle peut recevoir une boîte manuelle ou une boîte de vitesses robotisée X-shift.: le crossover urbain Aygo XL'Aygo X (prononcer Aygo "Cross") a été annoncée en 2021 par un concept-car au style fort, sculptural, proche de la voiture finale, l'Aygo X prologue. Celui-ci est signé des designers du studio français de Toyota ED2, situé à Sofia-Antipolis: un design made in France. En devenant Aygo X prologue, l'Aygo prend un virage qui la rapproche du monde des crossovers, s'affranchissant des codes des mini-citadines classiques tout en conservant un caractère ludique. Sa silhouette surélevée permet une position de conduite en hauteur et sous tous les angles, l'Aygo X prologue affiche une silhouette robuste et franche. L'exécution en deux tons permet de créer un profil graphique unique. La nouvelle ligne de toit effilée renforce également le caractère dynamique, permettant une image plus sportive.Après l'accueil positif reçu par le concept Aygo X prologue, le projet Aygo X a été transféré au Département Style de Toyota Europe en Belgique. Les équipes de design ont travaillé en étroite collaboration avec la planification produits et la R&D pour transformer le concept-car en une voiture du segment A.La silhouette surélevée et les bas de caisse sculptés positionnent l'Aygo X en tant que mini-crossover urbain. Les designers de Toyota ont également réduit le porte-à-faux avant. Avec la partie arrière inclinée, cela donne à l'Aygo X un look compact.L'anguleuse ligne de toit augmente la sensation dynamique pour offrir une image plus sportive. À l'avant, les projecteurs épousent la forme du capot dans un mouvement qui ressemble à une aile. Plus bas, la calandre, les phares antibrouillards et la plaque inférieure de protection de soubassement avant réinterprètent le thème du double trapèze propre à l'identité stylistique de l'Aygo.L'Aygo X, nouvelle entrée de gamme sous la forme d'un crossover urbain, est lancée en 2022. Conçue pour la ville, l'Aygo X est construite sur la plate-forme GA-B, issue de la Toyota New Global Architecture (TNGA), introduite pour la première fois sur la nouvelle Yaris , élue Voiture de l'année 2021, et plus récemment sur la Yaris Cross . Elle est uniquement en carrosserie 5 portes, avec 4 coloris déclinés sur le thème des épices, en contraste avec le noir du toit et de la partie arrière. Elle propose une version nommée Aygo X Air dotée d'un toit ouvrant coulissant, ainsi qu'une version à transmission continue CVT pour un moteur 3 cylindres essence de 72 ch adaptée à la conduite urbaine. Avec une longueur de 3,70 m, l'Aygo X est 235 mm plus longue que sa devancière, au bénéfice de l'empattement et du volume de coffre (231 litres).Côté équipement, elle reçoit un système audio JBL de 300 W et le Toyota Smart Connect. Celui-ci s'articule autour d'un écran tactile haute définition de 10,5 pouces et d'un système de recharge à induction, offrant une navigation connectée et une connectivité filaire et non filaire pour smartphones. Des équipements de sécurité complètent la dotation de l'Aygo X.Au fil de ses 3 générations, l'Aygo a séduit plus de 225 000 automobilistes en France.Dévoilée au début du mois de juin pour une commercialisation en 2026, l4Aygo X reçoit une nouvelle configuration hybride autorechargeable. Avec 86 g/km XLTP, elle propose une valeur parmi les plus faibles du marché grâce à l'adaptation de cette motorisation efficiente issue des Yaris et Yaris Cross. Dans le même temps, la motorisation a gagné, grâce à l'hybridation, un surcroît de puissance de 44 ch pour une puissance totale de 116 ch. Les performances de la plus compacte des Toyota sont aussi en hausse, avec une accélération de 0 à 100 km/h passant sous la barre des 10 secondes.En deux décennies, la petite voiture économique de jeunes est passée d'un tarif proche des 10 000 euros à un tarif voisin des 20 000 euros, dans un segment A de plus en plus déserté. Les Citroën C1 et Peugeot 108 ont été arrêtées à la fin de la deuxième génération.Toyota montre avec l'Aygo X sa volonté de ne pas abandonner le segment A, alors que les propositions y sont de plus en plus clairsemées. Nombre de constructeurs se détournent de ces modèles d'accès aux tarifs abordables, qui permettent au plus grand nombre de pouvoir s'offrir une voiture moderne.La facilité de conduite et la qualité de l'équipement proposé sont les premières qualités citées par les acheteurs de Toyota Aygo. Des conducteurs qui sont souvent des conductrices (76 %), avec un spectre de clientèle allant des plus jeunes aux plus âgés.Leur utilisation principale est pour les trajets domicile-travail au quotidien, appréciant les côtés pratiques et les qualités urbaines de l'Aygo : elle est utilisée à 57 % en ville. C'est un véhicule acheté par des personnes ayant majoritairement un revenu moyen, très souvent dans des foyers sans enfants ou avec 1 enfant. La clientèle de l'Aygo est particulièrement loyale à la marque avec un remarquable taux de fidélité de 69 %.“Le segment A nous tient particulièrement à cœur chez Toyota, et c'est une réelle volonté de maintenir une offre la plus accessible possible sur ce segment. C'est une porte d'entrée dans l'univers de notre marque avec un modèle au design fort, bénéficiant de tout notre savoir-faire technologique. De plus, l'Aygo X hybride va permettre à nos clients de réduire leur empreinte carbone grâce aux technologies innovantes de Toyota”, explique Florian Aragon, Président Directeur-Général de Toyota France.C'est à Kolín en République Tchèque, dans la région de Bohème centrale qu'est établie l'usine TPCA : Toyota Peugeot Citroën Automobile , produisant les Toyota Aygo, Citroën C1 et Peugeot 107. Située à une soixantaine de kilomètres de Prague, elle est construite sur un site d'une surface de 124 hectares, elle emploie environ 3 500 personnes et elle a représenté un investissement de 1,3 milliard d'euros répartis entre ses partenaires d'origine, PSA et TMC. Sa capacité de production de départ était d'environ 300 000 véhicules par an (100 000 pour chacune des trois marques).Le 13 décembre 2008 , le cap du million de véhicules produits y est atteint et le 28 mars 2012, les deux millions sont dépassés. En 2021, l'usine de Kolín est devenue propriété de Toyota, diversifiant sa production avec des modèles hybrides comme la Yaris. En 20 années, au total, plus de 4,5 millions de véhicules sont sortis de ses chaînes.Ventes en France 2005-2014 : 94 126Dimensions (L x l x h) : 3,40 x 1,61 x 1,46 mMotorisations, performances :3 cylindres essence 1.0 63 ch, 157 km/h, 14,2 s de 0 à 100 km/h4 cylindres diesel 1.4 54 ch, 154 km/h, 16,8 s de 0 à 100 km/hPoids : à partir de 790 kgVentes en France 2014-2022 : 90 549En 2017, Aygo s'est classée parmi les meilleures ventes des petites citadines en Europe avec 85 000 exemplaires et une part de segment de 6,6 %. Cette même année, en France, avec plus de 10 000 ventes, elle atteint une part de segment de 7,1 %.Dimensions (L x l x h) : 3,46 x 1,62 x 1,46 mMotorisation, performances :3 cylindres essence 1.0 69 ch, 160 km/h, 14,3 s de 0 à 100 km/hPoids : à partir de 915 kgVentes en France 2022-2025 (au 15 avril) : 41 201Avec 14 686 ventes en France en 2024, l'Aygo X se place à la 3ème place de son segment.Dimensions (L x l x h) : 3,70 x 1,74 x 1,51 mMotorisation, performances :3 cylindres essence 72 ch, 158 km/h, 14,9 s de 0 à 100 km/h3 cylindres hybride 116 ch, moins de 10 s de 0 à 100 km/h (2025)Poids : à partir de 940 kg