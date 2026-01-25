Une réduction du prix des pièces détachées d’origine des véhicules anciens pour étendre leur durée de vie

Le vieillissement du parc automobile
et l»augmentation de la durée de détention des véhicules posent la question de l»entretien des modèles plus anciens.
L'initiative de Ford
est de réduire le prix des pièces jusqu'à 25 pour cent
sur plus de 6 000 références de pièces d'origine pour des véhicules Ford
construits jusqu'en 2019. La baisse de prix concerne des pièces de carrosserie comme les pare-chocs, les ailes et les portes. En proposant des prix plus compétitifs, Ford facilite l'entretien des modèles Ford plus anciens avec des pièces d»origine.
Cette initiative de Ford sur les pièces d'origine cible notamment les pièces les plus exposées afin de faciliter les réparations après un accident. Les réparateurs Ford
seront en mesure de réparer et remettre à niveau les véhicules Ford les plus anciens en utilisant des pièces d'origine à des prix plus abordables.
Les 6 000 références concernées par cette baisse de prix incluent des portières, des pare-chocs et des calandres ainsi que des phares et d'autres éléments d'éclairage pour 35 modèles. Cette offre couvre les générations précédentes de voitures
particulières et pick-ups tels que Fiesta
, Focus
, Mondeo
, C-Max
, Kuga
et Ranger.
Les données de Ford indiquent qu'approximativement 1,2 million de Ford Fiesta
construites entre 2008
et 2017 sont conduites en Europe.
Un accès plus abordable aux pièces détachées d'origine Ford est de nature à favoriser leur remise en état par le réseau de distributeurs de pièces agréées par Ford. L»utilisation de pièces détachées d»origine permet théoriquement une installation simplifiée par les distributeurs de pièces agréées par Ford et une réparation plus abordable pour les conducteurs
de véhicules Ford.
La remise en état prolonge la durée de vie des véhicules.« Nous nous mobilisons pour soutenir les millions de clients Ford fidèles à la marque. En réduisant les coûts de réparation, nous renforçons notre engagement envers eux.»
explique Wolfgang Voss, vice-président, FCSD Europe. « Qu'il s'agisse d'une voiture familiale aux trajets scolaires quotidiens ou d'un véhicule que l'on chérit pour les occasions spéciales, nos nouveaux tarifs vont aider les conducteurs de maintenir leur Ford dans un état irréprochable pour les années à venir.»