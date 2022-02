Le carburant diesel HVO issu de résidus et de déchets réduit l'empreinte carbone

Lespermettent d'exploiter les moteurs à combustion homologués de manière plus respectueuse pour l' environnement L'est unqui permet deSonpermet unepar rapport au diesel fossile.Les effets positifs sont significatifs lors desdu moteur.Deset destels que lesou dessont utilisés dans la fabrication du carburant HVO.Les huiles sont transformées enCette transformationLes huiles peuvent êtresur des moteurs diesel spécialement homologués.Les moteurs diesel V6 Audi (des A4 A6 , A7, A8, Q5 Q7 et Q8 ) d'une puissance allant jusqu'à 286 ch sont homologués pour être utilisés avec du carburant HVO.Les moteurs diesel quatre cylindres des Audi A3 Q2 et Q3 construits depuis juin 2021 sont homologués pour rouler au carburant HVO.Le carburant HVO est distribué dans 600 stations-services en Europe (essentiellement en Scandinavie).L'usage du carburant HVO est encadré par la norme européenne EN 15940 relative à la qualité des carburants.