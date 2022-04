Un pneu étroit et de plus grand diamètre pour diminuer la résistance au roulement

Un pneu aérodynamique de grand diamètre doté d'une bande de roulement étroite

Sur chaque voiture , ce sont lesqui constituent la seule liaison avec la route.Développés en étroite collaboration avec Mercedes-Benz pour le prototype de recherche Vision EQXX, les pneus sur-mesure Bridgestone Turanza Ecoet contribuent à assurer une autonomie de 1 000 km avec une seule charge du prototype de recherche électrique Mercedes Vision EQXX.Le pneu se singularise par une. À titre de comparaison, l'étiquette européenne actuelle des pneus exige une valeur de 6,5 pour la catégorie supérieure de la classe A.Avec leurs dimensions 185/65 R 20 97 T, ils ontDes pneus plus étroits et de plus grand diamètreLes pneus spécialisés Turanza Eco combinent deux technologies Bridgestone qui permettent une plus grande autonomie.La technologie Enliten réduit à la fois la résistance au roulement et le poids jusqu'à 20 %.La technologie ologic réduit la déformation du pneu pendant la conduite, en partie grâce à une section de ceinture plus tendue.Elaboré en collaboration avec le département Aérodynamique de Mercedes-Benz, le pneu a été optimisé au niveau des flancs. Il offre un talon dont la conception est adaptée aux enjoliveurs qui agrémentent les jantes forgées 20 pouces en alliage de magnésium, améliorant l'aérodynamique de l'ensemble.Les pneus ont été développés en utilisantmises au point par Bridgestone, permettant d'obtenir une version numérique du pneu, qui est ensuite produit et testé en réduisant considérablement le temps nécessaire à son développement.Bridgestone utilise un environnement virtuel pour une grande partie du processus de développement du pneu, ce qui permet de prévoir les performances du pneu dans différentes configurations, avant de passer à sa fabrication réelle. La souplesse qu'assure le développement virtuel permet à Bridgestone de tester un nombre beaucoup plus important de variantes pour un modèle donné, grâce à la rapidité de modification du jumeau numérique, et à la possibilité de le tester immédiatement.Le développement du pneu virtuel offre de multiples avantages environnementaux, en réduisant l'utilisation des ressources naturelles et les émissions dans l'atmosphère, grâce au nombre réduit de prototypes à fabriquer et à tester.