Le concept Renault Scénic Vision utilise plus de 70 pour cent de matériaux recyclés

Leutilisedans sa conception, en adoptant, entre autres, des matériaux provenant du recyclage de véhicules et de batteries hors d'usage ou d'autres filières telles que l'aéronautique ou les déchets d'emballage.À bord du, tous les matériaux au contact des occupants sont recyclés.Toutes les pièces en acier sont produites avec des procédés utilisant des énergies bas-carbone.L'acier des pièces composant la structure du véhicule est constitué à 95 % d'acier recyclé, grâce à un procédé utilisant un four à arc électrique.L'acier des pièces composant la peau de la carrosserie (longerons, côtés de caisse, etc.) est issu à 30 % du recyclage.L'acier provenant des chutes d'emboutissage des pièces en usines est récupéré, compacté et retourné aux filières pour la fabrication de nouvelles bobines d'acier.100 % des pièces en aluminium constituant les pièces de structure (carters, casing batterie, sièges, jantes) et d'ornement (console, cockpit) sont en matières recyclées et faiblement usinées.Les ouvrants (portes, capots, etc.) sont fabriqués avec des tôles d'aluminium recyclé.Les pièces de carrosserie et les seuils de portes sont fabriqués à partir de fibres de carbone recyclées, issues du secteur aéronautique.Le réservoir à hydrogène est fabriqué en fibres de carbone recyclables et renouvelable provenant des déchets de l'industrie papetière.Le Scénic Vision affiche un taux de 70 % de plastiques recyclés (sièges, plancher, boucliers, etc.).Le plancher de Renault Scénic Vision est composé de plastiques recyclés issus de déchets alimentaires et industriels (45 % bouteilles de lait, 55 % conduits en plastique).Le cuir est totalement absent du concept-car Renault Scénic Vision. Il est remplacé par un tissu bas-carbone en polyester recycléL'emploi de pigments durables rejoint l'ambition environnementale du véhicule grâce à l'utilisation d'une teinte noire créée à partir de fibres de carbone issues des déchets de l'industrie aéronautique.La peinture utilisée sur le pavillon est créée à partir de particules de pollution urbaine.Les textiles des sièges sont blanc-écru et n'utilisent aucun pigment..La membrane de la pile à combustible est composée de platine recyclé issu du recyclage des pots catalytiques des voitures thermiques.Le cuivre utilisé dans les batteries et les câbles électriques est en cuivre recyclé issu de véhicules et batteries hors d'usage et de rebuts de production.Le Renault Scénic Vision est équipé de pneus durables qui respectent les consignes de la plateforme mondiale pour un caoutchouc naturel durable (GPSNR). Il contient 30 % de bioplastique provenant de sources durables (non vivrières).Absence de terres rares.