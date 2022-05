Les matériaux composant le concept Renault Scenic Vision sont recyclables à 95 pour cent

La conception du concept-car Renault Scénic Vision facilite le recyclage en fin de vie

Leincarne les engagements de la marque au losange en matière de développement durable et traduit son plan de décarbonation sur tout le cycle de vie du véhicule.L'éco-conception du concept-car Renault Scénic Vision et ses innovations en matière d'économie circulaire intègrent plus de 70 % de matières recyclées, dont plusieurs en boucles fermées, et(selon la directive européenne d'homologation recyclage 2005/64/CE).À l'extérieur,À l'intérieur,. Ils se démontent facilement des structures et, non-pigmentés, ils sont faciles à recycler.Le cycle de vie des batteries prévoit une extension de leurs usages en fin de vie.Une fois la batterie n'offrant plus le niveau de prestation requis pour alimenter un véhicule électrique , elle est(bateaux, systèmes frigorifiques, engins, logistiques aéroportuaires etc.).Selon Renault