La Peugeot e-208 électrique reçoit une nouvelle technologie électrique

Plus de puissance, plus d'efficience et jusqu'à 400 km d'autonomie

Lancée en fin d'année 2019, labénéficie d'uneA la fin de l'année 2021, la Peugeot e-208 a bénéficié d'unevisant à accroître son efficience. Par rapport à la toute première version sortie en fin 2019, le gain en autonomie était modeste : gain de 22 km qui lui permettait d'offrir jusqu'à 362 km d'autonomie WLTP.Le premier stade d'optimisation technologique comprenait une série de mesures:- Unecouplée à un capteur d'hygrométrie installé en haut du pare-brise maximise l'efficacité énergétique du chauffage et de la climatisation. Les informations transmises par le capteur permettent de piloter plus finement la recirculation d'air dans l'habitacle et, in fine, de préserver la quantité de l'énergie contenue dans la batterie dans les phases de montée et de maintien en température à l'intérieur du véhicule.- Uneen 16 pouces qui minimise les pertes d'énergies par frottement.- Un, qui augmente l'autonomie sur les roulages de types route et autoroute.L'efficacité de cette première technologique se fait surtout ressentir lorsque les températures extérieures sont basses. Le bénéfice en usage réel est de l'ordre de 40 km en condition de circulation urbaine à des températures proches de 0° C.Début 2023, la e-208 embarquera la motorisation de la nouvelle Peugeot e-308.La puissance maximale du moteur électrique de la e-208 passe de 100 kW (136 ch) à(156 ch) avec undisponible dès 0 km/h pour une réactivité immédiate, tandis qu'un travail sur l'efficience fait passer laLa nouvelle batterie haute tension, d'une(48,1 kWh utile), fonctionne sousLes améliorations significatives pour le quotidien des conducteurs permettent à l'de la e-208 d'augmenter de 38 km pour atteindre(homologation en cours).Deux types de chargeurs embarqués sont disponibles sur la Peugeot e-208: de série, unet, en option, un(recharge de 0 à 100 % en courant alternatif en 5 heures).La Peugeot e-208 accepte la charge rapide : depuis une, il est possible de passerLe conducteur a la possibilité de sélectionner l'un des(Eco, Normal et Sport) permettant d'accroître l'autonomie ou la performance.Via leactivé au moyen d'un bouton placé sur la ligne de commande de la boîte de vitesses, le conducteur peut augmenter la récupération d'énergie tout en accentuant la décélération au lâcher de la pédale d'accélérateur.La Peugeot e-208 115 kW 51 kWh arrivera sur le marché au courant de l'année 2023.Le rythme des évolutions technologiques de la technologie électrique a pour conséquence que le cycle de vie d'un modèle électrique est nettement plus court, à ce stade du développement de la technologie électrique, que celui d'un véhicule à moteur thermique.La conséquence des évolutions technologiques de la technologie électrique (plus de puissance, plus d'efficience, plus d'autonomie et moins de temps de recharge) est une progression rapide des performances de la future voiture électrique et l'obsolescence rapide de la voiture électrique déjà en circulation.Ne serait-ce qu'en raison de cette obsolescence rapide de la technologie électrique, la marche vers la voiture électrique ne devrait pas être forcée comme elle l'est avec l'instauration des ZFE (Zone à Faibles Emissions).