Près d'un tiers des matériaux de la Skoda Octavia sont recyclés

L'utilisation de, et de préférence de, est cruciale pour la durabilité des voitures Cela s'applique autant à la carrosserie et au châssis, qu'à l'intérieur d'un véhicule.Selon la directive européenne datant de 2005 (2005/64/CE), au moins 85% du poids d'un véhicule doit être recyclable et au moins 10% supplémentaires doivent être récupérés en termes d'énergie.À la fin de son cycle de vie,Les métaux sont utilisés pourpour de nouvelles pièces moulées.Les déchets de verre sontLes plastiques sontEnviron la moitié de la matière d'une voiture est extraite à l'aide de la technologie pyrométallurgique par des entreprises de recyclage externes sous la responsabilité du constructeur. Skoda utilise également de plus en plus de matières premières recyclées dans la construction de nouveaux véhicules.Actuellement,Outre l'acier, l'aluminium et le verre, il y a des matières plastiques et des matériaux isolants, comme les revêtements de bas de caisse et de passage de roue, ainsi que les tapis de coffre.Dès la phase de sélection des matériaux d'un véhicule, le département de développement technique de Skoda prend en compte la recyclabilité des matières premières et participe à des recherches avec l'Université technique de Liberec.L'un des objectifs est d'augmenter la proportion de monomatériaux qui sont plus facilement et efficacement recyclés en raison de leur homogénéité.Les monomatériaux sont utilisés notamment dans les garnitures intérieures, les conduits d'air et comme conducteurs de cuivre dans les faisceaux de câbles.Après recyclage, les monomatériaux peuvent être transformés en housses de sièges ou en moquettes intérieures.En raison des importantes exigences techniques, la majorité des pièces d'un véhicule sont fabriquées en matériaux composites.La garniture de porte d'une Skoda Octavia en est un exemple : 50% des matériaux composites sont issus de matières premières renouvelables.Johannes Neft, Membre du Conseil d'Administration de ŠKODA AUTO chargé du Développement Durable, explique : « Être capable de recycler presque entièrement une voiture est un scénario idéal pour un constructeur orienté vers le développement durable. Chez Škoda et au sein de Volkswagen Group, nous nous sommes fixé pour objectif de récupérer plus de 95% des matériaux, soit bien plus que l'objectif européen de 85%. Ce que nous voulons avant tout, c'est réutiliser nous-mêmes autant de matériaux que possible et les maintenir dans un cycle. C'est pourquoi nous recherchons en permanence des processus de recyclage encore plus efficaces, de nouveaux matériaux, de préférence issus de sources naturelles et renouvelables, voire de déchets. »