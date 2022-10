Le coupé électrique Maserati GranTurismo Folgore affiche des performances d'exception

Lese décline dans une versionLa GranTurismo Folgore est la première voiture de l'histoire de Maserati à adopter un système de propulsion 100 % électrique à batterie.Les proportions classiques des voitures de la marque Maserati ont été conservées, avec un long capot, une carrosserie centrale entrecoupée par les trois aérations et un corps central entrecoupé par les quatre passages de roue.La ligne de toit s'abaisse de manière dynamique et souligne la courbe du pilier arborant le logo du Trident.Esthétiquement, le design sans ostentation de la GranTurismo représente l'équilibre entre beauté et fonctionnalité.Les lignes et la forme pure mettent en valeur la pureté des courbes.La calandre spécifique de la Folgore allie desà une. Le splitter, les poignées, le contour de l'ouverture de jour et la poignée du coffre sont également noir brillant, tandis que l'inscription Folgore, le logo du Trident, les inscriptions Maserati et GranTurismo sont de couleur dark copper.L'extérieur de la Folgore se distingue par des, spécialement étudiées pour garantir uneLe coupé GranTurismo électrique à batterie quatre roues motrices de la marque au Trident combine des performances d'exception à un confort adapté aux longues distances.En termes d'architecture technique, le coupé électrique à batterie GranTurismo fait largement appel à destels que l'aluminium et le magnésium, ainsi qu'à de l'acier haute performance. Plus de 65 % de la coque de la voiture est en aluminium.Cette approche est associée à la plateforme électrique/électronique Atlantis High, basée sur des messages Can FD envoyés à des vitesses allant jusqu'à 2 ms. Le système est doté d'une cyber-sécurité de niveau 5 et de fonctions de flashage à la volée. Le module de contrôle du domaine du véhicule (VDCM), comprenant le logiciel de contrôle à 360° de tous les systèmes les plus importants de la voiture, est l'élément principal de l'expérience de conduite optimale dans toutes les conditions.À l'intérieur, la Maserati GranTurismo Folgore est équipée du système multimédia Maserati Intelligent (MIA), avec un écran regroupant les principales fonctions dans une interface tactile intégrée, une horloge numérique et l'affichage tête haute (en option).La GranTurismo Folgore adopte un groupe motopropulseur électrique et des batteries.Le groupe motopropulseur électrique de la version Folgore est basé sur la, qui constitue aujourd'hui le nec plus ultra en matière de performances et de temps de recharge. Il repose surqui portent la puissance installée à plus deLes moteurs électriques atteignent des niveaux de densité de puissance supérieurs (9,2 kW/kg) et sont pilotés par un onduleur SiC (au carbure de silicium) qui vient de la Formule E.Les deux moteurs arrière, qui sont totalement autonomes, sans aucune transmission reliant les roues, permettent de diriger le couple de manière indépendante de chaque côté. Cette gestion du couple au niveau de chaque roue est connue sous le nom de vectorisation du couple.La vectorisation du couple est une pratique qui permet de régler le niveau d'embardée de la voiture non seulement en phase d'accélération, mais aussi lorsque le conducteur relâche l'accélérateur ou freine. Le système agit de manière similaire à ce que ferait un différentiel électronique sophistiqué, à la différence que dans le cas de la GranTurismo Folgore le potentiel et le niveau de contrôle sont nettement supérieurs.La(83 kWh utilisables) et une capacité de décharge de 560 kW, pour transmettre en continu une puissance d'environ 760 chevaux aux roues.La GranTurismo Folgore développeet un. La GranTurismo Folgore de 2 260 kg atteint unesur circuit et exécute leet le 0 à 200 km/h en 8,8 secondes.Les configurations et dispositions de la batterie permettent de limiter la hauteur du coupé à 1 353 mm, sans compromettre sa nature sportive.La forme du pack de batteries, appelée "T-bone", permet d'implanter les modules de batteries principalement autour du tunnel central et d'abaisser considérablement le point H de la voiture par rapport à une implantation sous les sièges.La conception de la batterie accroît la manœuvrabilité de la voiture en réduisant le facteur d'inertie et en la rendant agréable à conduire : toutes les masses sont positionnées près de l'axe de roulis, et le tenseur d'inertie est plus petit.L'agilité est un des facteurs-clés, car avoir une batterie à géométrie axiale rend les changements de direction bien plus rapides par rapport aux voitures qui ont une batterie à plateau, distribuée sous toute la coque.Le surdimensionnement de la puissance des moteurs par rapport à la batterie est un facteur important pour les performances. Il permet une flexibilité maximale au niveau de la distribution du couple jusqu'à des valeurs très poussées.La GranTurismo Folgore est en mesure de décharger 100 % de la puissance disponible y compris avec uniquement l'essieu arrière en configuration propulsion pure (Rear-Wheel-Drive) ou de décharger jusqu'à 400 ch sur une unique roue arrière.Grâce aux caractéristiques du système de la GranTurismo Folgore, des niveaux de régénération atteignant jusqu'à 0,65 g sont disponibles pour récupérer l'énergie en freinage arrivant dans des conditions optimales à atteindre un pic de 400 kW en charge.L'de la GranTurismo Folgore a fait l'objet de soins attentifs. Les ressorts pneumatiques à contrôle d'assiette permettent à la voiture de s'adapter de la meilleure façon aux conditions d'utilisation : de la conduite sur trajet mixte à l'optimisation de l'efficacité des vitesses importantes jusqu'à la maximisation de la déportance du mode de conduite Corsa . Le contrôle d'assiette, conjointement à la régulation des flux d'air à l'intérieur du compartiment moteur grâce à l'obturateur d'air, permet une gestion active de l'aérodynamique. La GranTurismo Folgore, avec sa silhouette musclée, atteint un coefficient de traînée (CX) 0,26.La version électrique Folgore de la GranTurismo a: Max Range, GT, Sport, Corsa. La sélection s'effectue grâce au sélecteur de mode qui se trouve sur le volant.Lemaximise l'autonomie de la voiture en appliquant des stratégies d'économies d'énergie. Il est conseillé quand l'état de charge de la batterie descend en dessous de 16 % et qu'il n'y a pas de borne de recharge immédiatement disponible. Il limite la vitesse maximale à 130 km/h, réduit la réponse à la pédale d'accélérateur et limite la puissance de la climatisation.Le, qui est le mode de conduite prédéfini au démarrage du véhicule, est celui qui traduit le mieux l'expérience de conduite équilibrée que l'on associe au « Grand Tourisme ». Il est adapté pour la conduite au quotidien et garantit un agrément et un confort maximaux sans renoncer pour autant au dynamisme caractéristique de la GranTurismo. Dans ce mode, la puissance de la Folgore est limitée à 80 %. La sonorité est présente mais discrète.Leoffre les meilleures performances dynamiques garantissant une expérience de conduite grisante sur les routes de tous les jours. La sonorité s'amplifie, la propulsion délivre des performances qui atteignent 100 % et la configuration des suspensions intensifie la dynamique de conduite. La vectorisation du couple réduit au minimum le sous-virage aussi bien en accélérant qu'en relâchant l'accélérateur tandis que le contrôle de traction laisse une plus large marge de contrôle au conducteur qui éventuellement peut décider de désactiver l'ESC.Leoffre au conducteur l'expérience la plus extrême et la possibilité de goûter pleinement l'âme sportive de la GranTurismo Folgore et les performances de son système de propulsion électrique. Il est conçu pour être utilisé sur les circuits. La voiture adopte des stratégies de contrôle minimum qui laissent le conducteur libre de mettre à l'épreuve ses talents de pilote. Dans ce mode, la pédale d'accélérateur devient très directe et le couple est transmis très rapidement par les trois moteurs. La vectorisation du couple maximise les performances en entrée, pendant et en sortie de virage. Les suspensions augmentent le niveau d'amortissement et la voiture prend une garde au sol minimale pour maximiser la charge aérodynamique verticale. Le combiné d'instruments numérique passe à l'affichage Corsa afin de mettre en avant les éléments les plus utiles pour les performances en monitorant entre autres paramètres l'évolution de la température de la batterie, qui est importante pour les performances et la distribution du couple en relation avec les accélérations maximales atteignables.En mode Corsa, d'autres fonctionnalités accessibles via les commandes des modes de conduite sur l'écran d'infodivertissement permettent au conducteur de régler ultérieurement les niveaux de vectorisation du couple et de contrôle de traction, des conditions optimales pour les performances sur chaussée mouillée jusqu'aux réglages optimisés pour le drift extrême.L'optimisateur de performances permet une exploitation maximisée en appliquant une gestion optimale de la propulsion en fonction de l'utilisation.Lemaximise les performances en accélération.En mode Sport ou Corsa, le conducteur a la possibilité d'activer leen utilisant les palettes « - » et en suivant la procédure indiquée sur le combiné d'instruments digital.Le niveau de frein des moteurs en phase de relâchement de l'accélérateur (régénération), qui en plus de ralentir la voiture récupère de l'énergie en rechargeant la batterie à haut voltage, peut être réglé sur quatre niveaux en utilisant les palettes et peut être modifié pendant la conduite en fonction des besoins.La GranTurismo Folgore offre une "expérience sonore globale déléguée à des logiciels " grâce aux d'études approfondies des ingénieurs du laboratoire d'innovation Maserati. Les dynamiques sonores naturelles des moteurs électriques pilotés par des onduleurs ont été modélisées et intégrées digitalement avec des éléments sonores typiques extraits de la bande-son des V8 de Maserati.Naturellement, il n'y a ni échappement ni aspiration sur une voiture électrique et l'accord acoustique est délégué à des, qui mettent à contribution des synthétiseurs sophistiqués et des haut-parleurs de haute qualité à l'intérieur et à l'extérieur.La GranTurismo Folgore électrique embarque des matériaux durables comme l'Econyl, un nylon recyclé obtenu en offrant une nouvelle vie aux déchets et en régénérant des filets de pêche usagés. Sa surface unie, très opaque, qui rappelle le textile des combinaisons de plongée est travaillée au laser de manière à obtenir un motif paramétrique. Des inserts en Econyl sont présents sur les sièges, le plafond et les montants.Au niveau de la planche de bord et des panneaux, le cuir a été imprimé à haute fréquence, une technologie venue de la maroquinerie de luxe.Avec l'application de recharge des modèles électriques Folgore, le conducteur a accès à plus de 335 000 points de recharge un en Europe, dont plus de 30 000 bornes ultra-rapides.Sur une borne de 270 kW, la recharge rapide à 800 V permet de charger jusqu'à 100 km d'autonomie en 5 minutes.Développée au laboratoire d'innovation Maserati et produite au centre de fabrication de Mirafiori à Turin, la GranTurismo Folgore est fabriquée en Italie et incarne la "performance italienne de luxe" des modèles Maserati.