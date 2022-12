La voiture familiale sept places Dacia Jogger passe à l'hybride auto-rechargeable

Laembarque uneLa, d'origine Renault , est composées d'un, de(un moteur de 50 ch et un démarreur/générateur haute tension) et d'une, dotée de 4 rapports dédiés au bloc thermique, ainsi que 2 autres alloués à l'électrique. Cette technologie hybride combinée est rendue possible par l'absence d'embrayage.La motorisation hybride sans embrayage auto-rechargeable affiche uneLa motorisation Hybrid 140 du Jogger offre laLa boîte de vitesses automatique du Dacia Jogger Hybrid 140 intègre un("Brake") qui permet d'amplifier le freinage régénératif et d'accroître le frein moteur. Le mode offre davantage de récupération d'énergie et plus de confort de conduite en zone urbaine. Le conducteur peut minimiser le recours à la pédale de frein au bénéfice du confort pour l'ensemble des occupants du véhicule polyvalent.Le freinage régénératif, combiné à la capacité de récupération d'énergie de la(230V) et au rendement de la boîte automatique, offrent jusqu'à 80% du temps de roulage en ville en tout électrique (source : Dacia).Le Jogger Hybrid 140 permet, au démarrage, uneLe moteur électrique du Jogger Hybrid 140 offre un couple immédiatement disponible pour des accélérations franches.La traction électrique au démarrage et la transmission automatique confèrent au Jogger confort et simplicité d'usage pour optimiser l'agrément de conduite et la performance énergétique.La batterie se recharge en roulant grâce aux freinages et aux décélérations.L'autonomie totale du Dacia Jogger Hybrid 140 est de plus de 900 kilomètres en cycle mixte homologué WLTP.Le Jogger Hybrid 140 affiche. Dacia annonce « un gain de consommation pouvant aller jusqu'à 40% (par rapport à un moteur thermique équivalent en cycle urbain, sans changer ses habitudes de conduite) ».La batterie de traction propre à la motorisation hybride est installée sous le plancher de coffre à la place de la roue de secours, tout comme le réservoir GPL de la motorisation Eco-G 100.Le Jogger Hybrid 140 est équipé d'un combiné d'instrumentation spécifique de 7 pouces. Celui-ci intègre plusieurs zones d'information selon les choix du conducteur pour afficher les informations spécifiques à l'hybridation essentielles telles que le niveau de charge de la batterie de traction, l'autonomie restante, le flux d'énergie.La batterie du Dacia Jogger Hybrid 140 est garantie pendant 8 ans ou 160 000 kms au premier des deux termes échus.La voiture familiale hybride Dacia la plus accessible du marché arrivera dans les concessions Dacia à partir de mars 2023.Le Jogger Hybrid 140 sera proposé à partir de 24 600 euros en finition Expression (5 places).