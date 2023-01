34 881 voitures compatibles d’origine avec le Superéthanol-E85 vendues en 2022

Les ventes de véhicules compatibles d’origine avec le Superéthanol-E85 décollent

Les ventes de véhiculess'élèvent àC'est la première fois que le carburant Superéthanol -E85 dépasse de seuil des 10 000 unités ces dernières années.Les ventes de voitures compatibles d»origine avec le Superéthanol-E85 se décomposent enet(dont mild hybride , full hybride et hybride rechargeable).En 2005, Ford a été pionnier en lançant les premiers véhicules Flexifuel , fonctionnant au biocarburant, en France.En 2019, Ford était le seul constructeur automobile à proposer un véhicule compatible d'origine E85 avec le Kuga Flexifuel. Il s'en est vendu 5 919 exemplaires en 2019, soit 65% des ventes du Ford Kuga En 2022, Ford propose(Fiesta EcoBoost, Puma , Puma EcoBoost mHEV, Focus EcoBoost mHEV et Kuga FHEV, Fiesta Van et Transit Connect), dont(Puma EcoBoost mHEV, Focus EcoBoost mHEV et Kuga FHEV).Ford a venduen 2022. Le superéthanol Flexifuel représente(94% des Ford Puma , 89% des Ford Focus et 77% des Ford Kuga).La technologie Flexifuel de Ford permet, avec un unique réservoir, de fonctionner indistinctement au carburant Superéthanol-E85, au Sans Plomb 95 E5 ou E10 ou à leur mélange dans n»importe quelle proportion.propose deux véhicules compatibles E85: le Discovery Sport Flex Fuel Hybride, Range Rover Evoque Flex Fuel Hybride.propose le E-Pace hybride Flex Fuel.Si le carburant Superéthanol-E85 rencontre un succès d'estime vis-à-vis du grand public, il est confronté depuis de nombreuses années à une diffusion confidentielle, à unet à un intérêt limité des distributeurs de carburants. La marque américaine Ford représente à elle seule plus de 90% des ventes de véhicules compatibles d'origine avec le superéthanol.A noter,Le carburant est pourtant(prix au litre en moyenne à 1,11 euro alors que le super sans plomb est à 1,87 euro et le diesel à 1,92 euro) et(il est produit en partie à partir de betteraves, de céréales et de leurs résidus) et supporte l»hybridation.Le Superéthanol-E85 est un carburant qui contient entre 60% et 85% de bioéthanol d»origine végétale, selon la saison, produit à partir de betteraves, de céréales et de leurs résidus.Le bioéthanol est une énergie renouvelable obtenue par la fermentation qui transforme les sucres en alcool.Les émissions de CO2 du Superéthanol-E85, en analyse de cycle de vie, sont réduites de près de 50% par rapport au carburant essence. Le cycle de vie complet comprend les émissions de CO2 résultant de la production des matières premières agricoles, de leur transformation en éthanol , de la combustion dans les véhicules dont on déduit l'absorption de CO2 par la photosynthèse des cultures utilisées.Le carburant Superéthanol-E85 permet uneen raison d'une fiscalité des carburants favorable.• SP95 et SP98 (E5) 68,29 ct €/l• SP95-E10 66,29 ct€/l• Gazole B7 : 59,40 ct€/l• Superéthanol-E85 11,83 ct€/lSi les ventes de véhicules compatibles au carburant Superéthanol-E85 sont faibles à l'échelle du marché (34 881 ventes dans un marché d'1,5 million de véhicules particuliers, soit une part de marché de 2,3%), elles peuvent êtreAinsi le carburant Superéthanol-E85 représenteA l'échelle de l'Europe, on ne peut pas parler d'un marché de véhicules compatible d'origine avec le carburant Superéthanol-E85.Rappelons que Citroën Volkswagen et Volvo , qui proposaient des véhicules compatibles au carburant Superéthanol-E85 sur le marché Français, ont arrêté de commercialiser des véhicules compatibles au carburant Superéthanol-E85.Crédit photo: CGB