De la ferraille d'acier recyclée utilisée pour fabriquer des voitures

Le projet commun "MaterialLoop" testeAvec 15 partenaires des secteurs de la recherche, du recyclage et des fournisseurs, Audi se penche sur la réutilisation des matériaux dits de post-consommation, qui sont prélevés sur les véhicules à la fin de leur cycle de vie, dans le secteur automobile pour la production de nouvelles voitures.Le projet fournit des indications sur la manière dont une économie circulaire peut être mise en pratique dans le secteur automobile.En octobre 2022, 100 véhicules, dont d'anciennes voitures de développement, ont été démontés dans le cadre du projet.Le démontage ciblé des différents composants a permis de conserver des matériaux secondaires de haute qualité, tels que des morceaux de plastique plus grands, en vue de leur recyclage.Après le démontage, les carrosseries restantes ont été broyées et triées en groupes de matériaux comprenant l'acier, l'aluminium, le plastique et le verre.Dans le but de tester la réutilisation de ces matériaux dans la production de nouvelles voitures , la marque aux quatre anneaux a défini et piloté le processus de recyclage ultérieur avec les partenaires du projet issus de l'industrie du recyclage, de la chaîne d'approvisionnement Audi et du monde universitaire.Audi franchit, dans le cadre du projet, une nouvelle étape vers la fermeture d'un plus grand nombre de cycles de matériaux dans l'industrie automobile.Jusqu'à présent, très peu de matériaux utilisés dans la production de nouveaux véhicules sont récupérés dans les anciennes voitures.L'acier finit généralement comme acier de construction après le recyclage des véhicules en fin de vie.Un premier essai a permis de, qui répondent aux normes de qualité d'Audi et peuvent être utilisées pour les composants structurels des véhicules.Audi prévoit d'utiliser ces bobines pour produire jusqu'à 15 000 pièces de portes intérieures pour l'Audi A4 à l'usine de presse d'Ingolstadt.En outre, selon les recherches entreprises dans le cadre du projet, la part d'acier recyclé provenant de véhicules dans la bobine peut être encore augmentée.Le projet se poursuivra jusqu'à la fin du mois d'avril 2023."L'accent que nous mettons sur les cycles au sein de l'industrie nous permet d'utiliser nos produits et les matériaux qui les composent le plus longtemps possible. Notre vision est de moins dépendre des matériaux secondaires d'autres industries à l'avenir", explique Johanna Klewitz, responsable de la durabilité de la chaîne d'approvisionnement chez Audi. Outre la faisabilité technique du retour des matériaux dans la chaîne d'approvisionnement d'Audi, l'objectif est également d'améliorer la capacité de recyclage des futures générations de véhicules Audi . Dennis Meinen, Expert en Economie Circulaire chez Audi : "L'économie circulaire consiste essentiellement à gérer les ressources de manière responsable. La longévité, la réparabilité et, bien sûr, la capacité de nos produits à être recyclés sont donc au centre des préoccupations."