Toyota décarbone sa logistique en Europe avec des camions à pile à combustible à hydrogène

voit dans l'utilisation deune opportunité majeure deLese traduit par deset la rapidité du ravitaillement en hydrogène constitue un atout majeur pour le transport à usage intensif.Les'effectue aussi rapidement que sur un véhicule diesel et les modes d'utilisation des camions, lesquels requièrent d'importants volumes d'hydrogène, leur confèrent un rôle clé dans le développement d'infrastructures durables autour des principaux itinéraires.Toyota Motor Europe s'est associé au néerlandais VDL Groep (VDL) afin de pénétrer le marché européen des poids lourds zéro émission à hydrogène grâce à la technologie de pile à combustible de Toyota.Cette collaboration vise à accélérer la décarbonation du secteur de la logistique routière de Toyota en Europe.VDL Special Vehicles est une entreprise spécialisée dans les solutions hydrogène et électriques à batterie. VDL Special Vehicles intervient en tant que sous-traitant dans la production de véhicules zéro émission en petites et moyennes séries. Elle peut également participer au développement produit, au prototypage et à l'homologation de systèmes de propulsion zéro émission jusqu'à la conception complète d'un système alternatif pour une application donnée. VDL Special Vehicles fait partie de VDL Groep, entreprise familiale industrielle d'envergure internationale dont le siège social se trouve dans la région de Brainport Eindhoven, aux Pays-Bas. VDL Groep, est présent dans cinq secteurs d'activité de : Science, Technologie et Santé, Mobilité, Énergie et Développement durable, Infratech et Agroalimentaire de pointe.« VDL Special Vehicles croit en un avenir zéro émission pour les équipements routiers et tout-terrain de fort et de moyen tonnage, a déclaré Hans Bekkers, Directeur commercial de VDL Special Vehicles. Nous sommes donc extrêmement fiers de collaborer avec Toyota Motor Europe sur ce projet technologique innovant qui nous permet d'étendre nos activités aux systèmes de propulsion à hydrogène. »VDL Groep produira le premier camion à pile à combustible d'ici l'été 2023, suivi d'autres véhicules qui seront évalués dans le cadre des opérations logistiques de Toyota Motor Europe à l'automne 2023.Ce projet consolidera les acquis en matière de déploiement des camions à pile à combustible, apportant ainsi un soutien supplémentaire à la vision à long terme de Toyota consistant à décarboner la logistique et à réduire l'empreinte carbone de Toyota au-delà de l'électrification des véhicules de tourisme.« Nous nous réjouissons du lancement de ce projet de collaboration avec VDL Groep car il va nous permettre de décarboner davantage le transport longue distance de nos composants, de nos véhicules et de nos pièces de rechange, a déclaré Leon Van Der Merwe, Vice-président Supply Chain de Toyota Motor Europe. Les poids lourds demeureront l'un des piliers de notre stratégie multimodale, et l'introduction de camions zéro émission, équipés de nos modules de pile à combustible Toyota, aura un impact majeur sur la réduction globale de l'empreinte carbone de nos opérations logistiques. »Les camions à pile à combustible jouent également un rôle clé dans le développement d'un écosystème européen de l'hydrogène à plus grande échelle, soutenant la décarbonation du transport ainsi qu'une transition énergétique écologique.Les poids lourds occupent une place essentielle dans la création d'une solide dynamique d'offre et de demande en faveur de l'hydrogène.Les retours d'informations stimuleront le développement d'une infrastructure durable, tout en permettant l'émergence d'autres nouvelles applications de mobilité.L'infrastructure destinée aux camions hydrogène peut être étendue aux autres véhicules alimentés à l'hydrogène, capables d'utiliser les mêmes stations de ravitaillement.Ce projet de camion à pile à combustible fait partie des initiatives mises en place par Toyota avec divers partenaires, dont certaines dédiées aux utilitaires légers, bateaux, trains et autobus, dans l'objectif d'accélérer la transition vers une économie de l'hydrogène.