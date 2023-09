Le Renault Grand Kangoo Electrique 90 kW / 45 kWh affiche une autonomie de 265 km en cycle WLTP

La troisième génération du Renault Kangoo s'enrichit d'uneavec, un, uneet uneLe Grand Kangoo E-Tech electric est équipé d'un moteur de 90 kW et de 245 Nm de couple disponibles immédiatement.Le conducteur peut choisir entre- Sailing (affichage B1) : mode régénératif limité, adapté à la conduite sur autoroutes et voies rapides.- Drive (affichage B2) : mode régénératif par défaut pour une utilisation polyvalente , avec une sensation au levé de pied similaire à celle d'un véhicule à moteur thermique.- Brake (affichage B3) : mode régénératif maximal pour une utilisation dans les embouteillages et en montagne.Unsupplémentaire limitant la puissance (56 kW) et la vitesse maximale (110 km/h) optimise l'autonomie.Le freinage hydraulique classique est complété par un(Adaptative Regenerative Brake System), qui maximise l'énergie récupérée.Les différentes combinaisons modes de traction / modes de freinage offrent ainsi au conducteur le choix entre 6 types de conduite différents pour optimiser l'autonomie en fonction des conditions de circulation.Les informations relatives au mode de conduite sélectionné, à la gestion de la puissance électrique et aux aides à la conduite peuvent être regroupées dans un tableau de bord de 10 pouces couleur numérique et entièrement personnalisable, disponible en option.Pour optimiser l'autonomie en toute saison, le Grand Kangoo E-Tech Electric dispose d'une. Elle permet de produire de la fraîcheur en été et du chauffage en hiver en fonctionnant sur le principe d'une climatisation réversible. Le chauffage fournit à l'habitacle les calories récupérées à l'extérieur, alors que la climatisation extrait les calories de l'habitacle pour les rejeter à l'extérieur du véhicule.La pompe à chaleur apporte un rendement optimal lorsque la température est comprise entre moins 15 et plus 15°C. En plus d'apporter du confort thermique, elle préserve l'autonomie de la batterie haute tension. Cette fonctionnalité permet de préserver jusqu'à 30 km d'autonomie en évitant de chauffer l'habitacle uniquement via des résistances chauffantes prenant leur énergie dans la batterie de traction à l'autonomie limitée à un usage urbain ou périurbain.La batterie haute tension dispose d'unet d'unepermettant une utilisation dans la zone de température optimale afin de maintenir son autonomie et réduire le temps de charge.La batterie haute tension est. Dans cet intervalle, elle est remplacée gratuitement si sa capacité se dégrade à un niveau inférieur à 70 % de sa valeur nominale (SoH : State of Health).Le Renault Grand Kangoo E-Tech Electric propose en option un pare-brise, un volant ainsi que des sièges avant chauffants. Ces options de confort thermique en hiver ont peu d'impact sur l'autonomie de la batterie.Pour recharger la batterie, leGrand Kangoo E-Tech electric propose le choix entre- un chargeur rapide triphasé de 22 kW AC permettant de passer de 15 % à 80 % d'autonomie en 2 heures 40- un chargeur 22 kW AC-DC 80 kW permettant de récupérer 170 km d'autonomie en 27 minutes (80 km d'autonomie peuvent être récupérés lors d'un arrêt de 10 minutes)L'application smartphone MyRenault ou le système multimédia Renault Easy Link dispose de services connectés spécifiques:- la programmation de la charge batterie et le suivi de l'état de la charge batterie à distance- la programmation du pré-conditionnement thermique de l'habitacle- la recherche des points de recharge sur le trajet- le calcul des destinations accessibles avec l'autonomie batterie restanteLe Renault Grand Kangoo E-Tech Electric est fabriqué dans la manufacture Renault de Maubeuge, dans les Hauts-de-France. Un atelier d'assemblage de batteries est installé dans l'usine.Le moteur électrique du Grand Kangoo E-Tech Electric, ainsi que les chargeurs, sont fabriqués à l'usine Renault de Cléon, en Normandie.Les premières livraisons du Renault Grand Kangoo E-Tech Electric auront lieu début 2024.