Les voitures alimentées par des carburants de synthèse émettraient 61 g de CO2 au km du puits à la roue

Selon une analyse de l'organisation non gouvernementale Transport & Environnement (T&E), les voitures alimentées par des(e-fuels) n'émettraient que(well-to-wheel) en 2035. A titre de comparaison, une voiture à essence du segment C émettraitdu puits à la roue en conditions réelles en 2035.L'organisation Transport & Environment (T&E) promeut un système de transport décarboné en 2050 abordable pour tous.L'organisation non gouvernementale Transport & Environnement (T&E) a calculé les émissions de CO2 « du puits à la roue » (well-to-wheel) des carburants de synthèse (e-fuels).Les émissions de CO2 « du puits à la roue » (well-to-wheel) des e-fuelsL'analyse montre que les voitures alimentées aux e-fuels émettraient 61 g de CO2 au km en 2035 en appliquant le, prévu par la législation européenne sur les énergies renouvelables (dite RED III).A partir de 2035, toutes les voitures neuves vendues dans l'Union Européenne ne pourront plus émettre de CO2 à l'échappement.L'Union Européenne s'apprête à accorder uneD'où l'intérêt de l'organisation non gouvernementale Transport & Environnement (T&E) pour (ou plus exactement contre) les e-fuels, alors que l'industrie pétrolière œuvre pour que les carburants de synthèse soient autorisés par dérogation au-delà de 2035.Les carburants de synthèse (e-fuels) ont l'immense avantage d'êtreet deEn d'autres termes, les carburants de synthèse permettraient aux ménages modestes motorisés de pouvoir continuer à rouler sans être dans l'obligation de renouveler un véhicule à motorisation thermique abordable par un véhicule électrique inaccessible. Cela permettrait également depossédés par de nombreux ménages modestes., afin de compenser les émissions générées lorsque le carburant est brûlé dans le moteur.Si les carburants de synthèse sont potentiellement neutres en carbone,Les tests de l'organisation non gouvernementale Transport & Environnement (T&E) auraient montré que les voitures thermiques alimentées par des e-fuels émettent autant d'oxydes d'azote (NOx) que les moteurs à combustibles fossiles (environ 22 mg/km) et beaucoup plus de monoxyde de carbone et d'ammoniac.. Faire le plein d'essence de synthèse coûterait plus cher aux conducteurs que de faire le plein d'une voiture fonctionnant à l'essence fossile. Cela dépendra néanmoins du prix du baril de pétrole et des progrès technologiques de l'industrie pétrolière sur les carburants de synthèse.A titre de comparaison, les(zéro émission locale) émettraient(well-to-wheel), soit 5 fois moins de CO2 que les voitures roulant aux e-fuels, en tenant compte de l'évolution du mix électrique européen et en faisant l'hypothèse d'une distance totale parcourue au cours de laEn France, les émissions tomberaient à 3 g de CO2 au km, en raison d'un mix fortement décarboné.Voiture à essence: voiture du segment C conduite en 2035 émettant 204 g de CO2 au km (du puits à la roue, et en conditions réelles).Voiture alimentée par e-fuel : Même voiture que précédemment, avec une réduction de 70 % des émissions de CO2 par rapport à l'essence conventionnelle, conformément à la méthodologie RFNBO de la directive européenne sur les énergies renouvelables. La réduction des émissions du puits à la roue est obtenue par le piégeage du carbone. Voiture électrique : voiture du segment C, intensité moyenne du carbone du réseau électrique européen. Efficacité énergétique : 16,3 kWh/km pour le véhicule électrique. La distance totale parcourue au cours de la durée de vie est de 225 000 km. Pour plus de détails, l'analyse de cycle de vie pour la voiture électrique se trouve sur le site transenv.eu/lca: Transport & Environnement (T&E)Image par ReneSchulze1984 de Pixabay