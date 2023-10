La Citroën ë-C3 rend la mobilité électrique urbaine accessible

Laélectrique repose sur la plateforme internationale de Stellantis « Smart Car » conçue dès le départ pour êtreLa citadine électrique Citroën embarque un(83 kW) qui fournit la puissance et le couple nécessaires aux déplacements quotidiens et aux longs trajets. Avec son moteur de 113 ch (83 kW) et sa, la e-C3 atteint uneetLa ë-C3 offre une puissance et des performances suffisantes dans lespour faire face à la conduite et la circulation quotidienne.La(Lithium Fer Phosphate) depermet une(cycle WLTP) qui limite le champs d'action de la citadine électrique Citroën auxUnfourni en standard permet d'accéder aux. Le câble peut être utilisé avec une Wall box monophasée de 7,4 kW ou triphasée de 11 kW.La recharge de 20% à 80% en courant alternatif standard prend environen utilisant une puissance deComptezavec une puissance de charge deLa(DC) depermet uneL'permet deet d'en accédant en permanence et en direct aux données du réseau de chargement et du véhicule.Lasera proposée à un prix net à partir de. C'est la première citadine entièrement électrique proposée par un constructeur européen à ce niveau de prix, la Dacia Spring étant une mini-citadine électrique.La voiture électrique Citroën sera fabriquée en Europe dans l'usine de Stellantis Trnava en Slovaquie.La ë-C3 83 kW 44 kWh sera disponible dans le réseau Citroën auLa ë-C3 83 kW 44 kWh à 320 km d'autonomie devrait être rejointe vers 2025 par uneLe modèle électrique Citroën à 200 km d'autonomie est annoncé au prix net de