298 522 véhicules électriques particuliers vendus en France en 2023

Les ventes departiculiers en France ont atteintenEn 2022, il s'était vendu 202 928 véhicules électriques particuliers en France (pour 162 106 en 2021, 110 916 en 2020, 42 763 en 2019, 31 055 en 2018, 25 983 en 2017, 21 752 en 2016, 17 268 en 2015, 10 560 en 2014 et 8 779 en 2013).Dans un marché automobile français de 1 774 729 de véhicules particuliers, le volume de vente des voitures électriques estLe véhicule électrique représentede l‘ensemble des immatriculations de véhicules particuliers, tous carburants confondus, en 2023.Les ventes de véhicules électriques représentent néanmoinsLe véhicule électrique a bénéficié tout au long de l'année 2023 d'un soutien massif et continu par les pouvoirs publics via le bonus écologique et la prime à la conversion.Le véhicule électrique a bénéficié en 2023 d'un(7 000 euros sous condition de revenus), d'uneet d'aides complémentaires locales.Le véhicule électrique a également bénéficié des annonces continuelles relatives auxen cours sur certaines métropoles et à venir.Par ailleurs, lesetvisant à pousser leset lesà acquérir des véhicules électriques demeurent importantes.Enfin, et c'est un élément majeur, il est fait obligation aux constructeurs automobiles de respecter des seuils d' émissions de CO2 qui nécessitent impérativement la vente massive de véhicules électriques zéro émission (en roulant) au titre de la(Corporate Average Fuel Economy).Sans oublier les prochaines interdictions de circulation des véhicules thermiques programmées dans les grandes métropoles françaises.Laenregistre 37 129 immatriculations devant la(29 918 immatriculations), la(24 539 immatriculations), la(23 213 immatriculations) et la(22 698 immatriculations).Etant donné le poids des incitations financières faites aux acheteurs, des obligations faites aux acheteurs professionnels, aux lourdes amendes financières pesant sur les épaules des constructeurs en cas de dépassement des seuils d' émissions de CO2 , cette progression importante du marché de la voiture électrique ne constitue en rien un engouement pour les véhicules électriques.Il s'agit juste d'unedont on ne connait pas encore tous les effets (recyclage des batteries incomplet à ce jour, capacité du réseau électrique à recharger les véhicules électriques en circulation lors des pics de consommation électrique ou plus globalement durant l'hiver, etc.).L'évolution du marché automobile allemand donne un éclairage précis sur leEn Allemagne, le marché automobile électrique a étéLa fin brutale du versement de la prime écologique sur les véhicules électriques en Allemagne le 18 décembre 2023 a eu un effet quasi-immédiat sur les ventes. Selon l'Agence fédérale pour l'automobile (KBA), les immatriculations de voitures particulières à batterie (BEV) ont connu une. Les immatriculations du mois de décembre 2023 comprenaient les commandes de véhicules électriques en portefeuille ainsi qu'un demi mois de ventes électriques avec le bonus écologique.Autant dire, que les chutes à venir sur les prochains mois de 2024 seront conséquentes et reflèteront le réel appétit (faible) de la clientèle allemande pour l'électromobilité.Les constructeurs automobiles tentent de s'adapter sur le marché allemand en baissant les prix de vente des véhicules électriques pour écouler les stocks et séduire les automobilistes.118 009 points de recharge étaient ouverts au public en France au 31 décembre 2023 (source : Gireve).Selon François Gatineau, Président du cabinet de conseil Mobileese, il y aurait environ 600 000 à 700 000 points de recharge au total en septembre 2023, dont 110 000 sont publiques.: Avere France