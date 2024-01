63 096 véhicules GPL vendus en France en 2023

En 2023, sur un marché en hausse de 16,1%,ont été vendus en France, pour 46 849 véhicules GPL en 202 (en hausse de 34,70%).Le GPL est unpour un nombre limité d'automobilistes.Le GPL représenteLes ventes de véhicules GPL reposent sur celles de. La marque capitalise sur son offre GPL.Le constructeur roumain de véhicules accessibles propose tous ses modèles (à l'exception de la Spring électrique) en version GPL à des prix bas.Dacia réaliseLa motorisation GPL bénéficie d'unet affiche une différence moyenne de 85 centimes d'Euros le litre par rapport au prix du Sans Plomb 95 et de 82 centimes d'Euros le litre par rapport au Gazole (Source du prix au litre des carburants en euros : http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr).Le GPL est près de 45% moins cher que le Gazole à la pompe.Si la consommation du véhicule GPL est supérieure d'environ 20%, l'économie à l'usage est de plus en plus importante.Le GPL permet de diviser par deux le budget carburant.Plus deréparties sur tout le territoire distribuent du GPL (soit dans 1 station sur 7).Les véhicules GPL-essence possèdent une plus grande autonomie (grâce au cumul des deux réservoirs) ce qui permet de faire des pleins moins fréquemment.Le plein est réalisé simplement et en moins de 2 minutes grâce au pistolet présent sur les pompes.Un véhicule GPL émet moins de CO2 qu'un véhicule essence.Le GPL carburant n'émet pratiquement pas de particules fines, contrairement au diesel et à l'essence. Tous les véhicules GPL sont classés Crit'Air 1 et peuvent circuler sans restriction en cas de pic de pollution.Les moteurs GPL sont développés pour tenir les mêmes objectifs kilométriques que leurs équivalents essence.Du fait des caractéristiques de la combustion du GPL, l'utilisation du GPL limite l'encrassement du moteur par rapport aux carburants diesel et essence.La combustion est totale et n'entraîne pas la présence de dépôts et de déchets à l'intérieur du moteur.Le GPL est un gaz pour partie produit en France et qui n'est pas importé de Russie.30 à 40% des approvisionnements proviennent directement des raffineries implantées dans l'hexagone et le reste est importé d'Algérie ou de Norvège.La distribution du GPL carburant (Gaz de Pétrole Liquéfié) est disponible dans plusieurs pays européens. Il s'agit du carburant alternatif le plus utilisé en Europe et le plus soutenu par les gouvernements pour ses attraits économiques, écologiques et sanitaires.En moyenne, la révision d'une voiture GPL doit être effectuée tous les 15 000 ou 20 000 km.Cette fréquence correspondant à celle d'un véhicule essence. Cette fréquence doit être respectée : un manque d'entretien régulier altère le fonctionnement du système GPL.