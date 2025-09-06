Le système d'exploitation Mercedes Benz est la base du concept d'affichage du concept AMG GT XX

Le système d'exploitation Mercedes
Benz (MB. OS) est la base du concept d'affichage spécialement conçu pour le du concept AMG GT XX. L'architecture software-to-cloud profondément intégrée connecte et contrôle toutes les unités de commande et fonctions. Pour l'enregistrement du concept AMG GT XX, un concept UI/UX personnalisé (UI = User Interface ; UX
= User Experience) a été programmée pour soutenir et soulager les conducteurs
lors des courses à grande vitesse.
Le combiné d'instruments de 26 centimètres (10,25 pouces) situé devant le conducteur affiche les données habituelles du véhicule électrique
AMG, telles que la vitesse et le niveau de charge de la batterie. L'écran multimédia de 35,6 centimètres (14 pouces) situé à droite est orienté de manière ergonomique vers le conducteur et a un aspect « verre poli ». Au cours de l'enregistrement, les paramètres les plus importants pour les pilotes apparaissent.
En plus du temps de conduite en temps réel et du nombre de tours effectués depuis le dernier arrêt de charge, l'écran indiquait la distance parcourue, la position du véhicule en temps réel sur la piste, l'état de charge (SoC) en pourcentage et l'état de la trappe de charge. Le mode de conduite était également affiché.
Pendant la charge, l'écran multimédia passe à une vue dédiée : la silhouette du véhicule pivote vers une vue latérale, mettant en évidence la batterie avec une lumière pulsée pour attirer l'attention sur l'état de charge croissant.
Le volant offre également des fonctionnalités particulières. Les deux boutons du volant AMG, ont été configurés exclusivement pour le record. Le bouton gauche contrôle le réglage du point de récupération suivant, tandis que le bouton droit permet le réglage manuel des persiennes actives et la sélection du nombre de tours avant le prochain arrêt de charge.
À l'instar de la Formule 1 et de l'AMG ONE, la branche supérieure du volant comporte huit LED fournissant des informations supplémentaires. En fonction du nombre de LED allumées, elles indiquent la progression de certaines fonctions. Pendant l'arrêt de charge, les LED sont bleues jusqu'à ce que l'état de charge souhaité soit atteint. Les LED vertes sont le signal pour commencer à conduire, les feux rouges signalent qu'il convient d'attendre. Pendant la conduite, des LED blanches indiquent « lift and coast », tandis que des voyants bleus indiquent la récupération.