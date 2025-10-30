L'IA conversationnelle au service d'interactions naturelles entre le conducteur et son véhicule

Le Hyundai
Ioniq 9 établit de nouvelles références quant à l'utilisation de l'intelligence artificielle
à bord d'un véhicule.
En tant que fleuron de la gamme des SUV
électriques de la marque, le Ioniq 9 montre comment les technologies intelligentes peuvent transformer la manière dont les conducteurs
et les passagers interagissent avec leur véhicule au quotidien.
Avec ses commandes vocales basées sur l'IA générative, le Ioniq 9 incarne l'avenir de la mobilité pilotée par l'IA.
Au cœur de l'écosystème numérique de la marque coréenne se situe l'Assistant IA conversationnelle de Hyundai, un système de commande vocale qui intègre l'IA générative au sein du poste de conduite. Conçu pour garantir des conversations naturelles en prenant en compte le contexte, il censé être capable de comprendre des questions complexes et d'y apporter des réponses claires et pertinentes.
Le conducteur peut activer cet assistant conversationnel
via la commande vocale « Hey Hyundai » ou un bouton situé sur le volant. Contrairement aux assistants vocaux traditionnels, l'Assistant conversationnelle IA de Hyundai s'appuie sur plusieurs modules « intelligents » dont un moteur d'IA générative pour offrir au conducteur une aide intuitive et en temps réel.
Le système peut répondre à des questions ouvertes du type : « Peux-tu me recommander un restaurant familial à proximité ? », tout en vous guidant jusqu'à votre destination finale en tenant compte des conditions de circulation en temps réel et de vos préférences personnelles.
Outre les interactions vocales, l'assistant conversationnel peut commander certaines fonctions du véhicule telles que la climatisation et la lecture de médias via le langage naturel, éliminant, selon le constructeur, le besoin de commandes physiques.
La capacité à comprendre des demandes complexes et à engager le dialogue devraient permettre des interactions intuitives et efficaces tout au long du trajet, sous réserve que le conducteur soit dans les mêmes dispositions, ce qui est loin d'être acquis.
Lors de son lancement, l'Assistant IA de Hyundai sera disponible dans six langues : allemand, anglais (britannique), espagnol, français, italien et néerlandais. La commande d'activation « Hey Hyundai » est disponible en allemand et en anglais britannique. Elle sera proposée dans d'autres langues ultérieurement.