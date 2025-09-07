Le système de gestion de batterie du concept AMG GT XX est basé sur l'architecture logicielle Mercedes-Benz

Un facteur important du test d'endurance du concept AMG GT XX
a été la stratégie d'exploitation intelligente, y compris le système de gestion de batterie
(BMS). Il est basé sur l'architecture logicielle MB.OS de Mercedes
-Benz.
Les experts de Mercedes-AMG à Affalterbach et de Mercedes-AMG High Performance Powertrains (HPP) à Brixworth ont perfectionné le système pour maintenir la batterie dans sa fenêtre de performance optimale à tout moment.
Le défi : les processus internes des cellules de batterie individuelles ne peuvent pas être mesurés directement, mais ces informations sont essentielles pour développer une stratégie optimale. Pour surmonter ce problème, les experts de Mercedes-AMG ont utilisé à l'avance des cellules et des capteurs spécialement modifiés pour apprendre comment les cellules se comportent pendant l'utilisation. Pour ce faire, les cellules de la batterie haute tension ont été mesurées et testées en détail à l'aide d'électrodes de référence spéciales et de capteurs de température centrale. Les données collectées ont été directement injectées dans le logiciel du système de gestion de batterie (BMS), ce qui a permis une modélisation précise des cellules et une amélioration supplémentaire des performances
de charge. Les simulations ont créé des « capteurs virtuels » dérivés des mesures physiques. Grâce à ces capteurs virtuels, le logiciel du système de gestion de batterie (BMS) peut simuler une vue en temps réel du cœur des cellules de la batterie pendant toute la durée du trajet.
Dans de nombreuses simulations, la stratégie optimale pour la propulsion a été développée à l'avance. Il s'agissait de déterminer la vitesse de conduite idéale de 300 km/h, qui offrait le meilleur équilibre entre vitesse et efficacité. L'état de chaque cellule individuelle a également pu être enregistré dans les simulations et régulé via le système de gestion de batterie (BMS). Après les cycles de simulation individuels, les experts de Mercedes-AMG ont validé les résultats au niveau de la cellule, puis avec des unités réelles sur le banc d'essai e Drive à Stuttgart-Untertürkheim, et plus tard sur la piste d'essai. Avec les connaissances acquises, la prochaine simulation a pu être optimisée. Cela a permis d'obtenir des prévisions plus précises pour le trajet réel.
De plus, les experts en simulation de Mercedes-AMG High Performance Powertrains ont développé un outil capable de comparer en direct la stratégie de fonctionnement précalculée avec les conditions réelles. Au cours du test d'endurance à Nardò, les ingénieurs de Mercedes-AMG High Performance Powertrains (HPP) ont vérifié si des facteurs externes tels que la température et le vent, la saleté sur la route ou l'usure des pneus avaient un impact sur la propulsion et les composants du véhicule électrique
hautes performances. Comme les données ont été transmises en permanence au centre de contrôle mobile, les experts ont pu adapter en permanence la stratégie à la situation de conduite réelle, comme prolonger ou réduire de manière flexible la durée d'un relais.
En étroite collaboration avec les ingénieurs de Mercedes-AMG High Performance Powertrains (HPP), l'équipe de développement du concept AMG GT XX a calculé un profil de conduite pour les différents relais. Le principe de base est dérivé de la Formule 1 : au début, le véhicule accélère jusqu'à la vitesse cible de 300 km/h, qui est maintenue pendant un nombre de tours précalculé. Lorsqu'il est temps de procéder à un arrêt de charge, le véhicule utilise une récupération allant jusqu'à 0,6 g pour décélérer et réinjecte l'énergie dans la batterie. Cela permet au concept AMG GT XX d'entrer dans les stands à la vitesse optimale et de s'arrêter exactement à la station de recharge. Après la charge rapide, il redémarre à 300 km/h, reprenant le cycle en douceur.