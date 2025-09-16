Les semi-conducteurs sont un élément clé dans l'industrie automobile

Les semi-conducteurs
sont un moteur clé de l'innovation dans l'industrie automobile
: ils permettent l'électrification, améliorent les performances
et la sécurité des véhicules, et façonnent l'expérience utilisateur.
Leur importance a considérablement augmenté au cours des dernières décennies: la première Volkswagen Golf
nécessitait environ 30 semi-conducteurs
, alors que le modèle actuel en a environ 8 000
.
Dans les derniers modèles entièrement électriques tels que la Volkswagen
ID.7, le nombre de semi-conducteurs passe à environ 18 000
. Dans certaines applications, l'accent est passé de simples puces axées sur la fiabilité à des puces sophistiquées qui permettent des fonctions complexes, à l'instar des industries de haute technologie telles que l'aérospatiale.
Volkswagen utilise plus de 50 catégories de semi-conducteurs de haute technologie
. Il s'agit notamment de composants centraux tels que les microcontrôleurs, les transistors de puissance et les cartes de circuits imprimés qui contrôlent et mettent en réseau les véhicules modernes.« L'industrie automobile et l'industrie des semi-conducteurs sont de plus en plus étroitement liées. En travaillant en étroite collaboration, nous construisons un écosystème fiable qui sera à l'origine des innovations qui façonneront la prochaine génération de véhicules »
, a déclaré Dirk Große-Loheide, membre du Directoire d'Extended Group et membre du Directoire de la marque Volkswagen Véhicules Particuliers, Division Achats.
Les approvisionnements en semi-conducteurs de Volkswagen sont gérés en partenariat avec Rivian Automotive dans le cadre de la coentreprise Rivian Group Technologies (JV). Ce modèle permet aux deux entreprises de partager la responsabilité de l'approvisionnement en semi-conducteurs de haute technologie, dans le but de réduire les coûts, de sécuriser l'approvisionnement, ainsi que de rationaliser et accroître l'efficacité. Les puces acquises dans le cadre de cette collaboration seront utilisées dans les gammes des deux fabricants, sur la base de l'architecture électronique zonale de la coentreprise en Europe et en Amérique du Nord.« Grâce à notre stratégie et aux nouveaux modèles d'approvisionnement, nous sécurisons l'approvisionnement et positionnons en même temps le Groupe Volkswagen comme une force motrice et un partenaire fiable pour les entreprises technologiques mondiales »
, ajoute Dirk Große-Loheide.« Nous combinons l'expertise mondiale du Groupe Volkswagen avec l'expérience de Rivian dans le développement de SDV, ce qui influencera le développement de futurs semi-conducteurs de haute technologie »
, a déclaré Carsten Helbing, co-PDG de Rivian et Volkswagen Group Technologies. « Ce modèle permet aux équipes techniques de la coentreprise de se concentrer pleinement sur le développement et l'innovation alors que nous travaillons ensemble pour fournir des solutions personnalisées à grande échelle à la vitesse d'une start-up. »
Photo circuit-imprime-vert-et-noir-3665442 de Jeremy Waterhouse sur Pexels