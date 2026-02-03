L'architecture électronique zonale développée en Chine par Volkswagen permet de réduire les coûts de développement

Volkswagen
introduit sa première architecture électronique zonale
, baptisée China Electronic Architecture (CEA), développée localement sur un modèle de série en Chine.
L'architecture China Electronic Architecture (CEA) est une architecture électronique zonale évolutive mettant en œuvre des calculateurs centralisés hautes performances
. Entièrement actualisable à distance (over-the-air), l'architecture est conçue pour être déployée sur plusieurs plateformes de véhicules et tous types de motorisation, permettant ainsi le développement rapide de modèles connectés en Chine.
Entièrement développé, testé et produit en Chine, le modèle Volkswagen ID. Unyx 07 fait œuvre de pionnier technologique. Il préfigure une nouvelle génération de véhicules connectés
intelligents (ICV).
Oliver Blume, CEO de Volkswagen Group, explique: « La mise en production de notre première architecture électronique zonale marque une nouvelle étape importante dans notre stratégie 'En Chine, pour la Chine'. Le groupe Volkswagen a tenu ses promesses, avec rapidité et fiabilité. En seulement 18 mois, nous avons conçu, pour la première fois, une architecture électronique entièrement nouvelle et évolutive, du développement à la production en série, tout en respectant les normes de qualité et de sécurité élevées que nos clients attendent de Volkswagen. La China Electronic Architecture ouvre la voie à des innovations logicielles pour tous les types de motorisation, accélère le développement de notre offre de véhicules connectés intelligents en Chine et représente une étape décisive dans notre stratégie logicielle afin de faire du Groupe le moteur de l'innovation technologique dans l'automobile à l'échelle mondiale. »
Ralf Brandstätter, membre du Directoire de Volkswagen AG, chargé de la supervision de l'activité du Groupe en Chine, Président et CEO de Volkswagen Group China, indique : « Nous avons ouvert la voie à une nouvelle génération de véhicules connectés intelligents en Chine. La China Electronic Architecture nous permet de commercialiser des innovations logicielles à un coût
compétitif, dans des délais courts, destinées à des véhicules électriques
, hybrides ou thermiques. C'est ainsi que nous développons les véhicules connectés intelligents en Chine, en combinant la réactivité exigée sur le marché chinois avec l'ADN de Volkswagen. »
Volkswagen China met en production l'architecture zonale pour les composants électroniques embarqués, baptisée China Electronic Architecture (CEA). Avec le lancement du premier modèle basé sur l'architecture CEA, l'ID. Unyx 07 fait œuvre de pionnier sur le plan technologique au sein du groupe Volkswagen. Dès cette année, le groupe Volkswagen présentera quatre autres véhicules définis par logiciel issus des coentreprises de la marque Volkswagen dans le pays et équipés de l'architecture zonale. Avec l'implémentation de la China Electronic Architecture (CEA) dans des modèles produits en série, Volkswagen témoigne de sa maîtrise de l'ensemble des compétences requises pour le développement de véhicules définis par logiciel : conception et ingénierie, validation et production en série. L'architecture a été développée par Volkswagen Group China Technology Company (VCTC), Cariad China et XPeng. Le véhicule défini par logiciel est produit dans l'usine Volkswagen d'Anhui.Réduction significative du temps et des coûts de développement
Par rapport aux générations précédentes de véhicules, l'architecture électronique zonale (CEA) permet de réduire le nombre d'unités de commande électroniques (calculateurs) de près de 30 %, ce qui simplifie considérablement la complexité du système. L'architecture fournit une structure stable pour les fonctions avancées à bord basées sur l'IA, les systèmes d'aide à la conduite
spécifiques à la Chine et les mises à jour à distance (over-the-air) de l'ensemble du véhicule.
Grâce au nouveau processus de développement, les cycles complets de développement des véhicules peuvent être raccourcis de 30 %. Grâce au développement localisé et à l'intégration précoce des fournisseurs dès la phase de conception, les coûts de développement des véhicules sont réduits jusqu'à 50 % dans certains projets. Les processus de développement agiles permettent de s'adapter rapidement à l'évolution des besoins des clients, renforçant la compétitivité de Volkswagen à l'ère des véhicules connectés intelligents en Chine.
À partir de 2026, les véhicules basés sur l'architecture CEA s'étendront progressivement des modèles du segment A aux modèles du segment B et seront introduits dans les trois coentreprises Volkswagen en Chine, offrant ainsi aux clients une large gamme de véhicules connectés intelligents.La rapidité, sans compromis sur la qualité, exigée sur le marché chinois
La sécurité, la durabilité et la fiabilité sont inscrites dans l'ADN de Volkswagen. Ces principes restent des valeurs fondamentales à l'ère des véhicules connectés intelligents. Alors que le cycle de développement complet a été réduit à 18 mois, le délai le plus court jamais atteint par le groupe Volkswagen pour une architecture électronique nouvelle avec une solution d'aide à la conduite (ADAS) spécifique, développée localement, le cycle de validation reste inchangé.
Cette approche s'inscrit dans le strict respect des normes de qualité établies de longue date par le groupe Volkswagen dans le pays.